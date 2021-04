El emotivo gesto de Laura, una niña de 11 años que dona por segunda vez su melena para los niños con cáncer

Laura es una niña de 11 años de edad que por segunda vez, ha decidido llevar a cabo una acción solidaria: cortarse su melena para así donarla a la confección de pelucas para niños con cáncer.

Tal y como recoge LaSexta, hace dos años Laura decidió donar el pelo que le habían cortado y ahora, después de que en dos años le haya vuelto a crecer, ha decidido repetir la operación.

"Quizás los niños más pequeños les miran raro y a lo mejor se sienten extraños", reflexiona Laura sobre los pacientes oncológicos infantiles, y por eso cree que con peluca "se sentirán más cómodos".

El 'precio' que tiene que pagar Laura es lucir un look más habitual en los chicos que en las chicas. "Igual me ven y piensan que soy un niño, pero a mí no me importa, la verdad, yo sé que soy una niña", añadió.

"Cualquiera que recibiera una peluca, sea del pelo que sea, del color que sea, como sea, le gustaría", reflexiona Laura, que ya está planeando pasarse otros dos años sin cortárselo para volver a donar.

El pelo de Laura va a Mechones Solidarios, una organización fundada en Málaga que fabrica pelucas para niños con cáncer.

Además, el hospital Abente y Lago de A Coruña tiene desde hace 12 años el primer banco de pelucas de España. En este tiempo han cedido más de 1.000 pelucas, que antes son tratadas por aprendices de peluquería.

LaSexta recoge la opinión de Lorena, madre de un niño con cáncer: "Me parece muy humano y una iniciativa muy bonita... total, el pelo crece".