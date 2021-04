Inma del Moral y el sorprendente giro que ha dado a su vida

Esta semana, el popular concurso Pasapalabra llevaba como invitada a una cara muy conocida de la televisión: Inma del Moral. La presentadora, actriz y modelo, que saltó a la fama gracias al programa de humor El Informal, sorprendió a los espectadores al revelar un cambio en su carrera profesional.

"Me lo he pasado estupendamente, me ha encantado", aseguró Inma del Moral al concluir su tercer y último programa en el que ha sido una de las invitadas del concurso que actualmente emite Antena 3.

El presentador, Roberto Leal, se despedía el pasado jueves deseándole lo mejor "con esos proyectos, que tienen buena pinta". Leal se refería a lo que Inma del Moral había desvelado en el programa anterior y que implicaba un giro radical en la vida de la presentadora y actriz.

Aunque no ha ofrecido muchos detalles, Del Moral ha asegurado que se encuentra "en plena transformación, avanzando en la vida".

"He dejado un poco apartada mi faceta artística y estoy metida de cabeza en la farmacia. Cosas muy diversas, pero la verdad que muy contenta. Aprendiendo un montón", ha expresado.

En sus redes sociales, además de haber dejado constancia de su paso por Pasapalabra con una fotografía en la que posa en el plató junto a José Corbacho, no hay ninguna otra pista que pueda aclarar más en qué consiste este cambio en la actriz y presentadora.

En su despedida de Pasapalabra, Del Moral también ha opinado sobre los actuales concursantes, Pablo Díaz y Javier Dávila: "Me gustan mucho, hacen muy buena pareja, da pena que caiga uno", ha indicado.