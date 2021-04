Sucesos.- La Policía Local detiene a tres personas tras agredir a un matrimonio en la frutería que regenta

La agresión ha tenido lugar esta jornada sobre las 9.00 horas. La sala del 092 ha requerido la presencia de una patrulla en una calle de Benicalap donde supuestamente un grupo estaba agrediendo al propietario de un establecimiento.

Al llegar a este lugar, la patrulla de la 5ª Unidad de Distrito ha localizado a uno de los hombres, que ha resultado detenido, con excoriaciones y con la camiseta rota aunque ha negado su relación con el suceso.

Asimismo, en las inmediaciones de este comercio, la Policía Local ha localizado a otros dos jóvenes gracias a la colaboración ciudadana. Al ser preguntados por los hechos, uno de ellos ha contestado a los agentes: "en mi barrio no me llama la atención ningún moro de mierda".

A continuación, los policías han entrevistado al matrimonio, que presentaban diversas lesiones. El hombre tenía un golpe en el pómulo y refería daños en las piernas, mientras que la mujer que ha declarado haber recibido también golpes. Ambos han sido trasladados al Hospital La Fe.

La pareja ha relatado a la patrulla que han entrado tres hombres sin ninguna intención de comprar en el establecimiento y que se han dirigido "con tono agresivo y despectivo" a su propietario al que, "tras menospreciar por su origen llamándole "moro de mierda", le han dicho "vete a tu país", "no vales para nada".

El matrimonio ha expuesto que los detenidos han comenzado a tirar la fruta al suelo mientras la mujer intentaba evitarlo. Además, han contado que ha habido un forcejeo entre el propietario y uno de los detenidos al que se han sumado los otros dos hombres.

Los tres "han propinado presuntamente patadas, puñetazos y codazos" y han continuado en el exterior con la agresión y tirando el género que el matrimonio tenía expuesto delante de testigos, ha resaltado la Policía Local, que ha agregado que un indicativo de la Policía Nacional ha colaborado en el traslado de uno de los detenidos.

"TODO EL APOYO"

El edil de Protección Ciudadana en València, Aarón Cano, ha mostrado su apoyo al matrimonio agredido. "Quiero que sepan que cuentan con todo el apoyo de la Policía Local de València y del Ayuntamiento de València al que represento. Estamos a su servicio. Hoy nos han insultado, agredido y despreciado a todos y a todas, a los que luchamos día a día por desterrar las manifestaciones de odio, xenofobia y racismo de nuestra sociedad" ha señalado el concejal.

Cano ha agregado que "la agresión que ha sufrido este matrimonio" es "una evidencia del peligro real que tienen unas manifestaciones muy concretas, afortunadamente minoritarias en nuestra sociedad, y un discurso que agrede y atenta contra los derechos humanos fundamentales". "No lo vamos a consentir, no les vamos a dar ni un centímetro de espacio. Estas actitudes no tienen cabida en esta sociedad", ha añadido el edil.