Matronas de La Fe apuntan la importancia de manejar estrés y miedo en partos de infectadas por Covid-19

Este trabajo de investigación, titulado 'Experiences and attitudes of midwives during the birth of a pregnant woman with COVID-19 infection: A qualitative study', ha sido publicado en la revista australiana Women and Birth, según ha informado la Generalitat valenciana en un comunicado.

La administración autonómica ha resaltado que "los resultados muestran algunos de los retos a los que se han enfrentado las matronas durante el curso de la pandemia Covid-19, poniendo en valor una buena comunicación, apoyo emocional y manejo del estrés para proporcionar cuidados centrados en la mujer".

En el ámbito cualitativo, los resultados se han agrupado en tres categorías diferenciadas: retos y diferencias de trabajo durante la pandemia, salud mental-emocional y bienestar, así como el impacto emocional de las mujeres percibido por las matronas.

Las matronas han señalado varios factores que influyen en su capacidad para realizar "un cuidado seguro, respetuoso y centrado en la mujer durante la pandemia". Estos incluyen aspectos vinculados a un lugar de trabajo seguro: apoyo del personal, gerentes, acceso a equipos de protección individual adecuados y directrices fiables.

La información recabada también ha reflejado que las matronas se enfrentan a desafíos personales y profesionales durante la pandemia, con sentimientos de miedo, ansiedad, incertidumbre, malestar, falta de apoyo y desconocimiento, ha agregado la Generalitat.

"BUENA COMUNICACIÓN"

Asimismo, ha señalado que a esto "se suma la preocupación por los sentimientos de las mujeres embarazadas infectadas por Covid-19, como el miedo, la ansiedad y la soledad". "Son momentos en los que son más necesarios que nunca una buena comunicación, apoyo emocional y manejo de estrés para lograr unos cuidados de máxima calidad", ha destacado la matrona del Hospital La Fe, Alba González Timoneda.

En este estudio han participado 14 matronas de dos centros hospitalarios españoles, en concreto, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, con una población asignada de 284.060 habitantes y 4.632 nacimientos al año, y el Hospital Universitario Gregorio Marañón, con 320.971 habitantes asignados y 5.337 nacimientos anuales. Los datos del estudio se han recopilado durante los meses de marzo y abril de 2020.