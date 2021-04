El palo de 'Socialité' a su excompañera Alexia Rivas, dejándola en evidencia y con María Patiño abroncándola

La periodista Alexia Rivas trabajaba en el programa Socialité, de Telecinco, hasta que un descuido hizo que apareciera semidesnuda en un directo de YouTube del comunicador Alfonso Merlos.

A raíz de aquello Alexia Rivas, que ahora es concursante en Supervivientes, dejó de trabajar en el programa. Ahora, sus compañeros de redacción se han mostrado molestos porque, según dicen, Alexia Rivas se habría quejado de falta de apoyo cuando ocurrió aquel incidente.

Para demostrar que sí estuvieron a su lado, han reproducido durante el programa presentado por María Patiño un audio que la propia Alexia envió y en el que dice sentirse arropada por sus compañeros.

"He sido conocedora de que Alexia ha hablado con compañeros de profesión a lo que les ha repetido que no se había sentido respaldada por vosotros y por mí, aunque lo doy por hecho, que se había sentido sola", decía Patiño. "Me ha parecido tan injusto...", decía la presentadora.

"Tenemos pruebas de que sí estuvo arropada durante el #merlosgate, la mayoría de sus compañeros le escribimos, le preguntamos cómo se encontraba...", decía una de las reporteras del programa.

A continuación, reproducían el audio de Alexia, en el que decía frases como: "Agradezco que todos hayáis sido tan monos conmigo". "Me emociono de lo querida que soy por vosotros" o "Soy un encanto de compañeros".

"Alexia iba contando por ahí que la presentadora del programa, que soy yo, estaba influida por el director y que no tenía capacidad de decir lo que quería libremente", se quejaba Patiño.

Alexia Rivas acusa a #Socialité440 de haberla dejado sola y no haberla apoyado 💥 https://t.co/yquDYG6LmX — SOCIALITÉ (@socialitet5) April 2, 2021

"Espero y deseo por Alexia que sea consecuente con lo que dice y coherente con lo que hace, y que no maneje distintas versiones porque ahora, desde nuestra libertad, sí que podemos verla, analizarla e incluso juzgarla", exponía Patiño sobre la participación de Alexia Rivas en Supervivientes.