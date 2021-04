Isaac 'Lobo' de 'La isla de las tentaciones' se mete a artista con la canción 'Llegó Papá': así es la letra

En tiempos de Autotune (el Photoshop de la música) el que no canta es porque no quiere. El 'tentador' Isaac Torres fue uno de los participantes más protagonistas y polémicos de La isla de las tentaciones y se hizo famosa su frase al enfrentarse a los chicos, entre ellos al novio de Marina, con el que él estaba manteniendo un romance: "Alegrad esas caras, que ya está aquí papá", les dijo.

Tras ser Marina infiel a su chico, Jesús (que también hizo lo propio) con Isaac, al que en la isla llamaban 'Lobo', este mantuvo un romance con ella ya en España, interrumpido porque Isaac también mantuvo relaciones con Lucía, otra de las participantes.

Ahora, Isaac ha aprovechado su tirón mediático para lanzar una pretendida canción llamada Llegó Papá, un tema de tono latino y letras con mensajes que podrían esconder indirectas a sus ex y que de forma explícita hacen referencia a su paso por La isla de las tentaciones.

"No nos conocíamos de nada / me dijiste todo con una mirada / La luna llena me habló / y me dijo que yo sería tu tentación", dice el inicio de la canción, haciendo referencia al papel de 'tentador' de Isaac en la isla.

"Besito a besito la hoguera se prendió", dice en otro momento, pues 'las hogueras' son una sección fundamental del programa.

Después Isaac en la canción se pone a aullar con dudosa afinación para decir "yo seré tu lobo / a ver dónde te escondes / Caperucita, deja que yo te coja / Si a tu novio no le gusta / entonces que se joda", canta con sutileza.

En un alarde de humildad, la canción sigue: "Conmigo te pones traviesa / no hay manera de sacarme de tu cabeza / aunque se ponga rabioso no me interesa". "Ey, alegrad esas caras, que llegó papá", dice en otro momento, homenajeando a su propia frase en el reality de Telecinco.