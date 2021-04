Ramón Bilbao, una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por tercer año consecutivo

Cada año, un panel de expertos entre los que se encuentran profesionales de casi medio centenar de países eligen a las 50 marcas de vino más admiradas entre varios miles de participantes.

En la lista se encuentran bodegas de reconocido prestigio internacional como Château Pétrus (Burdeos, Francia), Château d'Yquem (Sauternes, Francia), Antinori (Toscana, Italia) o Mondavi (Estados Unidos). Ramón Bilbao es una de las ocho empresas españolas que este año forma parte del exclusivo ranking, además de ser una de las marcas de Rioja más reconocidas en el mundo.

Como asegura el director general de Ramón Bilbao, Rodolfo Bastida, "para nosotros es un motivo de alegría repetir en el listado de Drinks International, formar parte de este ranking, donde se encuentran las bodegas más reconocidas del mundo es un honor y estamos de celebración por haberlo logrado un año más, el tercero consecutivo".

"Nuestro reconocimiento es un motivo más para seguir avanzando en nuestro camino de ofrecer a los consumidores vinos apetecibles y de la máxima calidad", ha subrayado Bastida.

En su valoración, Drinks International subraya el valor la viticultura sostenible de Ramón Bilbao y el fuerte compromiso con el medio ambiente y el desarrollo del medio rural.

Además reconoce la figura de Rodolfo Bastida, director general y enólogo de Ramón Bilbao, por "ofrecer una visión contemporánea del vino español sin perder sus raíces e identidad".

Drinks International refrenda, además, la trayectoria de la bodega riojana en su apuesta vitivinícola basada en la innovación y en la incesante búsqueda de vinos con identidad propia y una comunicación y comercialización con el cliente en el centro de su estrategia y decisiones.

WORLD'S MOST ADMIRED WINE BRANDS.

La lista con las 50 marcas se ha hecho pública hoy mismo por parte de Drinks International, revista británica especializada en tendencias globales del mundo del vino, los espirituosos y las cervezas, con un corpus lector muy entendido en estas bebidas y repartido en 84 países de todo el mundo. La revista se fundó en 1972 y es una de las publicaciones de referencia para el mercado mundial del vino.

El ranking 'The World's Most Admired Wine Brands' se elabora a partir de encuestas realizadas profesionales internacionales del sector (periodistas y escritores de vino, asesores, enólogos, compradores, educadores, analistas, sommeliers y Masters of Wine.), a quienes se les pide que elijan las marcas de vino que más admiran atendiendo a aspectos como la calidad, autenticidad e imagen de marca.

Cada uno de ellos emitió su voto sobre las 6 marcas de vino más admiradas con las cuales ellos no tienen ninguna asociación, según los siguientes criterios: los vinos deben ser de calidad consistente y creciente; reflejar su región o país de origen; responder a las necesidades y gustos de su público objetivo; exitosa distribución y packaging; y el vino presenta gran atractivo para un grupo demográfico de gran alcance.

La comunicación oficial del listado de las marcas más admiradas se ha realizado con la salida al mercado del número de Abril de la Revista Drinks International que ofrece a sus lectores un amplio y detallado informe sobre las marcas más influyentes y admiradas del mundo del vino.

LA BODEGA.

Ramón Bilbao fue fundada en Haro en 1924 y lleva el nombre de un pionero, Ramón Bilbao Murga, quien llevaba desde finales del siglo XIX dedicado a la venta de vinos en la calle de Las Cuevas.

La bodega ha seguido manteniendo su tradición y transmitiéndose de generación en generación y hoy continúa en movimiento como parte de la empresa familiar Diego Zamora, de la que empezó a formar parte en 1999.

Hoy en día, Ramón Bilbao es un referente enológico en el mundo, con éxito entre la crítica especializada y líder de ventas en la hostelería de nuestro país.

su espíritu inconformista aúna innovación y mirada al terroir para elaborar vinos que hablen del entorno en el que se elaboran, al tiempo que resulten apetecibles para el consumidor independientemente de su conocimiento.

Actualmente, Ramón Bilbao cuenta con las bodegas que llevan este nombre en Rioja y Rueda, además de integrar una bodega boutique completamente volcada en la elaboración de vinos de finca, Lalomba.