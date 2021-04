Merche abandona '¡Ahora caigo!' coreada por el público tras aguantar 14 días y ganar 87.000 euros

Merche afrontó este jueves su participación número 14 en ¡Ahora caigo! y ese fue su 'número de la mala suerte' ya que fue el día en el que se abrió la trampilla bajo sus pies tras fallar una de las preguntas del concurso.

Eso sí, la participante no se fue con las manos vacías, ya que en total logró acumular es las más de dos semanas de concurso un total de 87.000 euros gracias a la nueva mecánica del programa.

"¿Cómo se llaman las palabras que se forman añadiendo un prefijo o un sufijo a otra palabra?", preguntó Arturo Valls. Merche dejó pasar los 30 segundos de tiempo sin saber la respuesta, ya que también había gastado todos los comodines y no podía trasladar la pregunta a su rival, Marta.

"Que me voy. Soy filóloga y no me sale", afirmó al ver como se le acababa el tiempo sin saber la respuesta. "¡No te puedo creer! La respuesta correcta era Palabas derivadas", exclamó el presentador.

Marta y Merche, en ‘¡Ahora caigo!’. ATRESMEDIA

El valenciano comentó que "la gente no se lo esperaba" y los espectadores pudieron ver como Marta no se creía que hubiera vencido a la campeona del programa. Merche quiso despedirse cantando el tema de Lina Morgan Agradecida y emocionada (Gracias por venir).

"Está conmovida. Tienes el cariño de los espectadores porque te has metido a todos en el bolsillo", señaló Valls mientras la concursante, con lágrimas en los ojos, se despidió del público presente en las gradas del programa de Antena 3 antes de caer por la trampilla.