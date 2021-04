Arturo Valls, abroncado por la dirección de '¡Ahora caigo!': "¿Por qué no eres un presentador normal?"

Día a día, Arturo Valls se esfuerza por realizar una presentación original y diferente cada tarde en ¡Ahora caigo!, pero esas innovaciones no siempre gustan a la dirección del concurso, como le pasó este jueves.

El presentador entró en el plató y comenzó a caminar y hablar al revés, como si estuvieran rebobinando, pero cuando llegó al final de las escaleras, la directora de ¡Ahora caigo!, Gloria Hernández, le frenó.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Ha quedado guapo, ¿no? Ha molado", afirmó Valls, pero a Hernández no le gustó tanto: "No Arturo, no ha molado. No mola", afirmó la directora. El valenciano se justificó diciendo que era "por innovar".

Y añadió que "todas las tardes hago lo mismo. Hoy lo he hecho marcha atrás, como al revés". Hernández, por su parte, continuó con la reprimenda: "¿Y por qué innovas presentando como un presentador normal? ¿Por qué no innovas haciendo caso a dirección por una vez?".

Arturo Valls y Gloria Hernández. ATRESMEDIA

Con cara triste y cabizbajo, Valls le contestó: "Si eso es lo que quieres... ¡Jolín Gloria! Era por innovar...". Con el público solidarizándose con el valenciano, Valls volvió al plató para dar comienzo al programa del día "de forma sosa".