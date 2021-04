Tu horóscopo diario: viernes 2 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 2 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo lo que te altere debes evitarlo, y eso también incluye lo relacionado con el organismo y con lo físico. Evita cualquier alimento o acción que no te traiga equilibrio y que se aleje de lo natural. Los tóxicos o comer mucho no te van a sentar bien, tenlo en cuenta.

Tauro

Vas a remontar cualquier situación porque mentalmente estás fuerte y con mucha capacidad de decisión y de hacer cosas interesantes en cualquier terreno. Eso te hace pasar un día muy interesante en el que vas a sacar partido a todo lo que te propongas hacer.

Géminis

Oponerse a la realidad solo te trae malos tragos y frustración porque hay muchas cosas que no puedes cambiar. Intenta actuar con lo que tienes cerca y ver lo mejor de eso, que es mucho. Alguien te demuestra su afecto y es verdadero.

Cáncer

Confía en tus fuerzas y saca partido a todo lo que llevas aprendido en una disciplina que te hace sentir bien. Si se trata de un deporte, hoy verás que es algo que te trae sensaciones poderosas y que te hace mucho bien también mentalmente.

Leo

Día muy agradable para las noticias relacionadas con cambios o mejoras en el hogar. Lo que deseáis hacer va camino de ser una realidad poco a poco, pero es conveniente presionar un poco a los que tienes a tu alrededor. Pide su colaboración.

Virgo

No pienses en ese lugar a donde ahora no es posible ir, porque eso solo te va a traer frustración y mal rollo. Dedica al día a descansar y sacar provecho de algo cultural o intelectual que te llega a través de la tecnología. También puede ser algo lúdico.

Libra

Llega algo más de tranquilidad en lo afectivo que se verá potenciado en lo familiar. Algunos familiares establecen lazos más intensos y bajan sus barreras. Estarán a tu lado en todo momento y te vas a sentir muy a gusto con sus cuidados y atenciones.

Escorpio

No intentes contentar a todo el mundo, porque eso solo te va a traer nervios y frustración, ya que alguien se verá perjudicado y tu perderás la calma y el tiempo. Ve paso a paso y no quieras ser perfecto o perfecta, no es necesario.

Sagitario

Mejora bastante algo de la salud por lo que es importante que te tomes todo con mucha tranquilidad y que busques soluciones para relajarte en todo momento. El estrés no favorece nada el camino de la mejoría y ya estás en él, no lo estropees.

Capricornio

No te quedará más remedio que asumir que tienes responsabilidades que no puedes eludir, especialmente las relacionadas con un grupo de personas que está a tu cargo. Será mejor si lo haces y sobre todo, si aprendes confiar en algunas de ellas.

Acuario

Hoy te animas y dejas ya detrás esa sensación agridulce que tenías en días pasados. Una llamada de un amigo o de un compañero de trabajo te pone las pilas y te ríes y te sientes mejor. Serán momentos en los que te vas a encontrar mejor.

Piscis

Estas minivacaciones te han ayudado a dejar de lado cierta carga de estrés que tienes y que no te está haciendo bien. Dedica este día a seguir descansando si puedes no hagas nada; dejarse llevar por un poco de vaguería a veces es muy terapéutico.