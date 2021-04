Darias, a las CC AA que no están inoculando en Semana Santa: "Antes decían que no había vacunas: hay vacunas"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el lunes llegará una remesa de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, a la que hay que sumar 1 millón más de AstraZeneca que Sanidad recoge este jueves y distribuirá de madrugada entre las comunidades para que puedan vacunar estas fiestas.

Con las últimas remesas, Sanidad garantiza que las comunidades tienen dosis para seguir vacunando esta Semana Santa: "Antes decían que no podían vacunar porque no había vacunas: hay vacunas. Y así con un incremento importante cada semana que pase", ha asegurado Darias.

La ministra ha hecho un "llamamiento desde el Gobierno de España a las comunidades que no están vacunando" en Semana Santa para que lo hagan y no paralicen la vacunación. También ha agradecido el esfuerzo de las que sí están vacunando en estas fiestas.

Darias ha manifestado que el objetivo es que "la vacuna gane en tiempo al virus" y ha destacado que "cada día que pasa es un hito respecto al anterior en la administración de vacunas, hoy un nuevo récord". De esta forma, ha asegurado que el objetivo de tener vacunado a 33 millones de españoles a lo largo del verano se cumplirá. "El objetivo de vacunar al 70 por ciento de los españoles en verano está al alcance de la mano", ha dicho.

"Hay una cantidad importante de vacunas", ha subrayado la ministra, que ha añadido que cada semana se irá incrementando el número de dosis disponibles. "Es un día importante, es una escalada importante en la llegada de vacunas", ha destacado la ministra.

Respuesta a algunas CC AA

Esta insistencia en que "hay vacunas" de la titular de Sanidad se debe a las declaraciones de algunas comunidades como la de Madrid. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, aseguró que si Madrid no vacuna a los mayores de 80 años durante la Semana Santa es porque "no hay vacunas".

Los centros sanitarios permanecerán cerrados en la región durante los días festivos, pero se está vacunando en el Wanda Metropolitano y el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Una circunstancia que ha vuelto a provocar una polémica política por las críticas de la oposición.

Aragón, por su parte, ha asegurado que no vacunará el jueves y viernes. La decisión dice que no se debe a falta de personal, sino a escasez de dosis. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha descartado inmunizar durante los festivos de Jueves Santo y Viernes Santo porque "no habría material suficiente".