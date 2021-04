'Si tu no compleixes, ens tanquen': Conhostur llança una campanya per a demanar respecte a les normes en Setmana Santa

La Confederació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), ha engegat amb motiu de la Setmana Santa una campanya de sensibilització dirigida a la societat per a apel·lar a l'estricte compliment de les normes en els locals d'hoteleria. La campanya té com títol 'Si tu no compleixes, ens tanquen'.