Coronavirus.- La incidència acumulada de la Comunitat augmenta lleument fins el 28,81 casos per cada 100.000 habitants

Les xifres de la Comunitat Valenciana seguixen sent les més baixes d'Espanya i actualment és l'única comunitat autònoma que es troba en un nivell de risc baix, per davall de 50 casos per 100.000 habitants.

La pressió hospitalària descendeix i l'ocupació en planta se situa en el 2,28%, enfront del 2,41% del dimecres, amb 261 pacients covid ingressats en planta (272 el dia anterior). Baixa també la pressió en UCI, amb 79 llits ocupats enfront de les 83 del dimecres (cau l'ocupació del 8,72% al 8,31%).

Així mateix, en les últimes 24 hores s'han registrat 39 ingressos i 71 altes. Finalment, la taxa de positividad és del 3,16%, per davall de la mitjana d'Espanya (6,01%).