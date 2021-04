PSOE pide al Ayuntamiento de Roquetas una actuación "integral" ante el "creciente problema" de mosquitos

20M EP

NOTICIA

El portavoz del Partido Socialista de Roquetas de Mar, Manolo García, ha mostrado su "gran preocupación" por el creciente problema de mosquitos en el municipio, que están reportando vecinos de todos los barrios. García ha recordado que hace mes y medio desde el PSOE ya se alertó del descontrol en la lucha contra estos insectos y enseguida respondió el equipo de Gobierno "asegurando que tenía un plan y que se estaba trabajando con efectividad". "Pero como suele ocurrir en Roquetas de Mar, el tiempo no está dando la razón, había descontrol y el problema no solo no se ha reducido sino que no ha dejado de aumentar a pesar de la ceguera del PP", denuncia.