Cvirus.- La Comunitat Valenciana comença el mes d'abril amb 8 defuncions i 188 nous contagis

Així, la Conselleria de Sanitat informa hui de 188 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 385.696 persones.

Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 21 a Castelló (39.409 en total), 56 a Alacant (145.000 en total) i 111 en la província de València (201.286). Continua havent-hi un cas sense assignar.

Des de l'última actualització s'han registrat 131 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 386.737 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribuïxen de la següent manera: 39.859 a Castelló, 144.896 a Alacant i 201.927 a València, a més de 55 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 404 persones ingressades: 26 en la província de Castelló, amb 6 pacients en UCI; 195 en la província d'Alacant, 37 d'ells en la UCI; i 183 en la província de València, 51 d'ells en UCI.

A més, s'han registrat 8 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.163 persones: 780 en la província de Castelló, 2.719 en la d'Alacant i 3.664 en la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.265 casos actius, la qual cosa suposa un 0,82% del total de positius, precisa el departament que dirigeix Ana Barceló.

Aquesta autonomia ha administrat un total de 824.713 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 99.044 a Castelló, 292.458 a Alacant i 433.211 a València. Han rebut les dos dosis 258.246 persones.

RESIDÈNCIES

Quant a la situació de les residències, des de l'última actualització, els casos positius en aquests centres de majors es mantenen en 4 (1 en la província d'Alacant i 3 en la província de València).

No hi ha nous positius entre els residents nous positius -sí cal lamentar un mort- i hi ha set treballadors més contagiats.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 2 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província d'Alacant i 1 en la província de València.

BROTS

Pel que fa als nous brots, ascendeixen a 14. Cinc d'ells es localitzen en la ciutat de València i presenten, cadascun, 3 casos i origen social; un altre de 3 casos i origen social; 3 casos i àmbit educatiu; 4 casos i origen social i un últim amb 3 casos i origen social.

La resta de focus ha sigut detectat a Burjassot (4 casos i àmbit educatiu); Quart de Poblet (8 casos. Origen social); Alaquàs (7 casos. Origen social); Vallada (6 casos. Origen social); Paterna (5 casos. Àmbit educatiu); Dénia (6 casos. Origen social); Vila-real (7 casos. Origen laboral); Puçol (3 casos. Origen social) i Almàssera (3 casos. Origen social).