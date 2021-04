Amparo Ricós, reelegida degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València

La Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València ha reelegit a la professora Amparo Ricós Vidal com a degana del centre per 29 vots a favor i dos abstencions. Triada en 2018 com a degana, Ricós, que és professora del Departament de Filologia Espanyola, va ser vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat entre 2012 i 2018, segons han informat fonts d'aquesta institució acadèmica.