Muere a los 29 años por Covid el hijo de un senador de JxCat mientras estaba de viaje en Madagascar

Descansa en pau, Miquel. Que la tristesa de la teva mort tan prematura i tan injusta no se'ns emporti ni un bri de la teva generositat, de la teva bondat, de la teva alegria vital. Gràcies per tot el que has fet per nosaltres. Vola alt, com diu el teu estimat pare @jami_matamala https://t.co/M7mwveT9ki