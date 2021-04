Bombas Gens viaja a Taiwan con la obra 'Nómadas' de Xavier Ribas

La obra 'Nómadas', (2008) un políptico formado por 35 piezas del artista Xavier Ribas y que pertenece a la Colección Per Amor a l'Art, se exhibirá en el National Center of Photography and Images de Taiwán en la que será su última parada antes de volver a Bombas Gens en València.