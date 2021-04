Gómez reitera que Pla Cabanyal és sistema públic local i que el sou del gerent és el de fa 14 anys

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit al costat de l'alcalde, Joan Ribó, i el vicealcalde, Sergi Campillo, per a presentar el Marc Estratègic de la capital valenciana, preguntada per l'auditoria feta per la Intervenció de la Generalitat sobre la gestió d'aquesta entitat i les crítiques de l'oposició municipal per "irregularitats" i pel sou del gerent.

L'edil ha explicat que "hi ha una discrepància entre el criteri de l'Ajuntament i el de la Generalitat" respecte a si la societat està dins del sistema públic local o autonòmic. "La societat Pla Cabanyal sempre ha estat dins i l'any 2015, solament estava en el sector públic local", ha apuntat, al mateix temps que ha dit que "quan es va designar el nou gerent l'única cosa que es va fer va ser agafar en el contracte anterior, el que estava amb el PP, i replicar-ho però amb un altre gerent".

Sandra Gómez ha assenyalat que així es va fer "amb tots els gerents de les societats" del sector públic local de l'Ajuntament de València. "La gerència és un lloc de confiança política", ha afegit i ha comentat que aquest "era una societat que havia de canviar de rumb" per a passar "de destruir el barri a fomentar la rehabilitació".

"Per açò es va fer el canvi de gerència. I el contracte que va firmar el gerent aleshores era exactament el mateix que anaven subscrivint els diversos gerents que havia tingut la societat Pla Cabanyal", ha exposat. "Fins a tal punt que el salari que està hui en qüestió és el mateix que fa 14 anys, amb la diferència important que ha passat més d'una dècada", ha agregat.

D'altra banda, la titular de Desenvolupament Urbà ha detallat que "des de 2015 fins el 2021, l'any 2018 i 2019, la Intervenció de la Generalitat va considerar" que aquesta societat "també era sector públic autonòmic" i ha afirmat que per açò s'ha auditat des d'aquesta administració.

"Ells tenen les seues pròpies normes retributives", ha destacat, alhora que ha apuntat que "els directors de les empreses públiques poden cobrar molt més que un director general" de l'administració i ha exposat que perquè açò es faça efectiu s'ha de comptar amb una "autorització prèvia".

La vicealcaldesa ha afegit que el que s'ha dit per la Generalitat en la seua auditoria "no és que no es pot" cobrar d'eixa manera sinó que per a Pla Cabanyal "no s'havia demanat eixe permís". "El que hem estat al·legant durant aquests anys és que com la Generalitat no té el 51" de l'entitat, és "sector públic de l'Ajuntament", ha assenyalat Gómez, que ha assegurat que s'ha reconegut finalment d'aquesta manera.

"Ens ho han donat. Ara mateix la societat Pla Cabanyal ja no forma part del sector autonòmic i mai més ho va fer, llevat que la Generalitat assumisca el control pagant de més. Qui més càrrec es fa del cost de la societat és l'Ajuntament", ha afirmat.

Gómez ha exposat que estar "dins del sector públic local" suposa que "les retribucions les marca l'Ajuntament" i que el sou del gerent de Pla Cabanyal estiga "dins del barem que es marca" per a aquest àmbit i "al punt més baix". "És el salari mínim que cobra qualsevol gerent o director d'una societat. Per tant, és perfectament legal", ha subratllat.

L'edil ha asseverat que la "discrepància" que hi havia amb la Generalitat respecte a aquest assumpte, es va explicar amb "claredat" a "tots els consellers" de la societat i ha ressaltat que els de el PP i Cs "ho van entendre perfectament". "Però una cosa és el que es diu fora en eixa tasca absolutament demagògica i de deslleial oposició i una altra, en el consell d'administració on tothom ho va entendre" i es va veure que "el gerent no havia de retornar" sou "sinó que s'havia d'al·legar la nostra posició", ha plantejat.

"El gerent de Pla Cabanyal porta cobrant el mateix que fa més de 14 anys, quan estaven els governs del PP", ha insistit. Gómez ha lamentat la "demagògia" d'aquesta formació i ha repetit que quan va deixar la direcció de l'entitat "va fer una destrucció massiva de tota la documentació" que ha fet que haja costat "bastant saber quant cobrava".

"NI SOBRESOUS NI RETRIBUCIÓ EXTRA"

"Per tant, ni sobresous ni retribució extra ni trama. De sobresous i sobres són ells els que entenen", ha dit respecte als 'populars'. "Ací cap càrrec polític ha cobrat mai per damunt del que establia el seu contracte", ha afegit. A més, ha dit que el contracte del gerent va ser votat "de forma favorable per tots els consellers de la societat Pla Cabanyal, on està representada tota la corporació" i ha detallat que en les auditories locals "mai" es va dir gens sobre este tema.

Pel seu costat, l'alcalde de València, Joan Ribó, que ha comparegut al costat de Gómez en la roda de premsa ja assenyalat que aquest assumpte "està molt clar" i ha explicat que en el consistori, "a pesar de la reducció" de sous aplicada "es cobra més que en la Generalitat". "Ho saben ben tots els funcionaris encara que en el seu moment es van baixar els salaris", ha apuntat.