Compromís busca superar la Fundació Jaume II el Just amb una nova llei per al Monestir de Santa María de la Valldigna

Mitjançant un comunicat, la coalició ha apuntat que aquesta extinció es va produir després de conéixer-se la implicació d'aquesta fundació en el cas Taula "i d'una continuada roïna gestió d'aquest ens".

Segons la diputada valencianista, Nathalie Torres, "en aquesta legislatura es va començar a treballar en la modificació de la Llei i vam veure que, a més de plantejar un nou òrgan de direcció, hi havia altres consideracions i altres aspectes que volíem incorporar a la Llei, per tant decidim fer una llei nova que incloguera totes les sensibilitats".

Segons l'Estatut d'Autonomia valencià el Real Monestir de Santa María de la Valldigna és el "temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a nacionalitat històrica". En aquest sentit, l'Estatut atorga a la Generalitat les atribucions de restaurar i conservar el monestir i de protegir l'entorn paisatgístic, com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història del País Valencià.

En aquest sentit, afirma Torres, "s'ha pensat la nova Llei del Real Monestir de Santa María de la Valldigna que comptarà amb un òrgan de direcció que serà un Consell Rector, que modifica l'anterior Patronat, perquè incorpore a aquest consell persones acadèmiques de l'àmbit de la història, el patrimoni cultural i la conservació i restauració de béns culturals". "També hem volgut ampliar les competències per a promoure la funció social del Monestir com a espai cívic, institucional i cultural de la ciutadania valenciana", ha indicat.

A més, des de Compromís consideren que "és necessari incorporar a aquest consell rector els quatre pobles que formen part de la Valldigna (Tavernes de la Valldigna, Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Barx) a través de les seues alcaldies o delegats, tres representants de les universitats públiques valencianes i també les altes instuciones culturals valencianes com la seua, el Consell Valencià de Cultura i l'Institut Valencià de Cultura, perquè volem que el Monestir quede integrat en la programació cultural i patrimonial valenciana".

EL DIA DE LA VALLDIGNA

La nova Llei del Real Monestir de Santa María de la Valldigna suposa la inclusió del 15 de març com a 'Dia de la Valldigna'. "Hem volgut donar-li major importància i rellevància institucional a la data fundacional del Monestir. Tradicionalment els pobles de la Valldigna han celebrat aquesta efemèride amb una programació d'activitats al voltant d'aquesta data, però la nostra aposta en aquesta nova Llei passa per enfortir-la i donar-li més rellevància a nivell institucional i social", ha destacat Torres.

A més, la diputada s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis de la Valldigna Víctor Mansanet (Simat); Josep Antoni Alberola (Benifairó); Sergi González (Tavernes); i Miquel Donet (Barx) per a explicar-los la proposta de nova llei que fa Compromís i tots ells van coincidir en "la necessitat de donar-li importància a la Mancomunitat de la Valldigna, com a ens supralocal que representa la comarca i treballa per la preservació del patrimoni cultural i social".

De fet, ha afegit Torres, "després d'aquesta reunió amb els alcaldes decidim incloure la llei que els quatre alcaldes trien un representant perquè siga la veu de la Mancomunitat en el Consell Rector i que una de les funcions del Consell Rector siga la d'establir mecanismes de coordinació amb la Mancomunitat quant a la gestió ordinària del Monestir".

"Es tracta, en definitiva, de sumar als pobles de la Valldigna, que fa anys que treballen per a visibilitzar la seua pròpia identitat i el seu patrimoni, en la celebració del Dia de la Valldigna", conclou la diputada Nathalie Torres.