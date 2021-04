El físico español creador de la calculadora de vacunación: "Es casi imposible alcanzar el 70% de vacunados con segunda dosis a finales de verano"

La campaña de la vacunación contra la Covid en España comenzó el 27 de diciembre y, hasta ahora, se han administrado 8.342.155 dosis. Sin embargo, el número de personas que se han vacunado con las dos dosis es 2.797.015, que es más del 5% de la población. El Gobierno sigue insistiendo en que cumplirá el objetivo del 70% de ciudadanos inmunizados después del verano. "El objetivo de vacunar al 70 por ciento de los españoles en verano está al alcance de la mano", dijo este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después de anunciar la llegada de más vacunas.

Pero, entre los ciudadanos, la pregunta que más se repite desde la llegada de las vacunas es: ¿cuándo me tocará vacunarme? Para dar una respuesta a esta pregunta, un físico español, Álvaro Díez González-Pardo, y una médica polaca, Dominika Miszews, y viendo el éxito que ha tenido en otros países, decidieron crear la 'Calculadora del turno de Vacunación en España' para el proyecto Omni Calculator.

Esta herramienta, que se basa en la estrategia de vacunación del Gobierno español, permite conocer cuántas personas están antes que tú en la cola para vacunarse, al tiempo que ofrece una fecha orientativa sobre cuándo recibirá el primer pinchazo. Para ello se tienen que rellenar una serie de casillas: comunidad autónoma; edad; si es un trabajador sanitario o si trabaja o vive en una residencia; si trabaja en un lugar cerrado; si es de riesgo o está actualmente embarazada; si es docente, entre otras cuestiones.

"Lo que hace la calculadora es que con esas respuestas se clasifica el usuario en un grupo y tenemos dentro los datos demográficos de cada grupo. Con esa información calculamos la gente que tiene todavía que vacunarse antes que el grupo de esa persona y con la tasa de vacunación escogida, que puede ser la del gobierno, calculamos cuándo llegaría esa vacuna", explica el físico español Álvaro Díez en una conversación con 20mintuos, en la que asegura que "es casi imposible alcanzar el 70% de vacunados con segunda dosis a finales del verano".

Sin embargo, la calculadora no da una fecha exacta y ofrece una horquilla de unos tres meses. "No podemos saber es si la persona va a ser la primera o la última de su grupo en vacunarse", detalla, y añade que en todos los grupos se tarda un tiempo en vacunar a todo el mundo. "Desde que se vacuna la primera persona de un centro de mayores hasta que se vacuna la última, hay un tiempo bastante largo y eso es más o menos el margen que damos".

Las personas que no se quieren vacunar

En esa cola puede haber gente que no quiere recibir la vacuna, algo que la calculadora también estima. Para ello usan un parámetro que "es la aceptación de la vacuna, que ahora mismo es del 94 por ciento, que es la estimación más optimista". Pero, antes, -ya que la calculadora se actualiza constantemente-, por ejemplo, la tenían "con una encuesta que se hizo en noviembre y apuntaba al 79 por ciento de la población".

Este parámetro, sostiene el físico, afecta más a la fecha en la "que se va a alcanzar la inmunidad de rebaño o en el que se va a acabar la vacunación", que al turno de vacuna. "Si la aceptación está por debajo del 70 por ciento de la población, la calculadora muestra un mensaje explicando con esa una vacunación tan baja, no se alcanzaría la inmunidad de grupo", prosigue.

La estrategia de vacunación del Gobierno con ese objetivo del 70%

El Gobierno está convencido de que la hoja de ruta marcada para que el 70% de los ciudadanos hayan recibido la pauta completa de la vacuna de cara al verano permanece inalterable. "Ahora mismo es casi imposible alcanzar al 70% de personas vacunadas con las dos dosis a finales de verano porque las dosis de AstraZeneca tienen un plazo de tres meses entre la primera y la segunda. Lo que quiere decir que esas personas que querríamos que estén a finales de verano vacunadas tienen que haber recibido la primera dosis en junio. Eso es bastante difícil", sostiene Álvaro Díez.

Sin embargo, sí que es factible que el 70% de la población reciba esa primera dosis y un porcentaje bastante alto de ese 70 por ciento tenga la segunda. "De hecho, estamos viendo ahora que la tasa de vacunación está subiendo bastante rápido. Hace una semana estábamos en torno a las 800.000 vacunas a la semana y ahora estamos en torno a 1.300.000 unidades o millón y medio".

Para alcanzar el objetivo del Gobierno del 70% hay que estar vacunando desde el pasado jueves a 2,1 millones o 2,2 millones de personas por semana. "Con esto, llegaríamos a lo de las dos dosis a finales de verano. Por tanto, si hay vacunas, llegaremos porque tenemos capacidad para hacerlo", opina, y descarta que AstraZeneca sea un obstáculo para esa meta.

¿Y con la llegada de más vacunas?

El próximo lunes llegará una remesa de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Ese importante envío se suma al que ha llegado en la tarde del jueves, de más de un millón de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Estas cifras están acelerando ese proceso de vacunación y puede introducir cambios en la calculadora.

El experto explica que la herramienta no estima las vacunas que van llegando a España y tampoco la compra que tiene España ahora mismo. Ellos lo hacen de forma retroactiva, porque, según Díez, "el problema con estimar qué vacunas van a llegar es que ya saben lo que pasa con todos los contratos que están firmados, que al final algunos sí los cumplen, otros no".

La calculadora recoge la tasa de vacunación en la última semana y la extrapolan a partir de ahí, suponiendo que la tasa de vacunación va a ser la misma que se ha tenido en la última semana, por tanto, "suele ser una estimación pesimista". "Lo normal es que la tasa de vacunación se acelere, no que se reduzca", matiza.

La llegada de Janssen, la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, a España también podrá acelerar la vacunación. Por eso, el físico lo tiene en cuenta e introducirá los cambios para esta vacuna para tenerlo preparado en el momento en el que se empiece inocular con ella.

"Conseguiremos la inmunidad de rebaño en torno al 20 de febrero del año que viene"

La inmunidad de rebaño y el verano

La inmunidad de rebaño parece que está más lejos en España, entre otras cosas, porque, de momento, no se vacunan a menores de 18 años. Así que, con los datos que tenemos ahora mismo y si la vacunación siguiera con el ritmo actual, España alcanzaría la inmunidad de grupo en torno al "20 de febrero del año que viene". "Esta es la estimación conservadora porque es probable que la inmunidad de rebaño la tengamos antes", destaca.

"Aunque la inmunidad de rebaño se consiga con el 70 por ciento de la población, no es el mismo 70 por ciento de los que quiere vacunar el gobierno a final de verano", matiza Díez.

A pesar de estar lejos de esta inmunidad de rebaño, el verano se podrá vivir con menos restricciones. El pesimismo de las estimaciones se debe a que no hay muchas vacunas y no a una falta de capacidad para vacunar. "En verano vamos a poder reducir un poco las restricciones y poder tener un verano más normal, con más turismo y demás". Esta "cierta normalidad" será posible aunque no se llegue al 70 por ciento. "Es probable que ocurra porque, e incluso con un 30% de la población vacunada, se reducirá la transmisión", añade.

Una cosa que también cuenta es que la gente que ya ha pasado el coronavirus desarrolla cierta inmunidad. En España hay 3.291.394 casos confirmados desde que empezó la pandemia y esos "son menos vacunas que dar". "Si hemos tenido 3 millones casos, pues por lo menos un millón y medio de dosis se van a ahorrar. Porque con la última actualización de Sanidad a aquellos que han pasado la Covid hace seis meses solo se les vacuna con una dosis. Los que lo han tenido hace más tiempo, como no hay ninguna evidencia científica sólida de una inmunidad después de más de seis meses, entran dentro de la vacunación normal", asegura el físico.

Otra cosa que importa de cara al verano es que la población "que está vacunada es la de mayor riesgo", por tanto, explica Álvaro Díez, "se puede contemplar el hecho de permitir mayor nivel de infección sin que haya tantos casos graves de hospitalizaciones".

"Cuando empezaba la pandemia, yo recuerdo que Suecia que como vio que las vacunas iban a tardar un año en llegar, intentó inmunizar a la población permitiendo mucho contacto entre población sana. El problema de eso es que una enfermedad viral que crece exponencialmente y es muy difícil controlarlo. Por eso, es una estrategia más arriesgada", concluye.