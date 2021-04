Assistits dos homes intoxicats per fum en l'incendi d'una nau plena de cartons i palés d'Alacant

Els fets han ocorregut sobre les 13 hores, en una nau industrial d'una empresa de cartons i palés en el carrer Van Dyck d'Alacant. Fins al lloc s'han mobilitzat mig sanitaris, bombers de l'Ajuntament i de la Diputació, en un operatiu conjunt.

Dos unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) i una del SAMU han acudit al lloc i han assistit a dos hòmens, de 43 i 56 anys i treballadors de l'empresa, tots dos per inhalació de fum. Els afectats han sigut traslladats a l'Hospital General Universitari d'Alacant en les dos ambulàncies SVB, mentre que la SAMU ha romàs en el lloc de forma preventiva.

Per la seua banda, els bombers, a la seua arribada, han comprovat que el focus de les flames de l'incendi estava localitzat en l'interior de la nau i han començat l'extinció des de dos fronts, mentre el foc es propagava ràpidament a causa del tipus de material que hi havia per tota la nau.

Els bombers han utilitzat també el vehicle escala, situat en la part annexa de la nau, i han extingit paral·lelament per l'interior amb diverses línies d'aigua, a fi de controlar les flames i apagar el focus de l'incendi, evitant així que s'estenguera i que poguera arribar a afectar a les naus contigües.

Les tasques d'extinció s'han allargat prop de dos hores i s'ha revisat l'estructura de la nau per a comprovar que no es troba afectada.

En concret, per part de l'Ajuntament d'Alacant, s'han traslladat fins a la nau 12 bombers del SPEIS i quatre patrulles de Policia Local que han tallat al trànsit dos accessos i han hagut d'abalisar el perímetre per a assegurar-ho i evitar que ningú accedira a l'interior. També s'han desplaçat tres efectius de Policia Nacional que investiguen les causes de l'incendi.

El Consorci Provincial ha mobilitzat una dotació amb una unitat mane prefectura, una bomba urbana pesada, tres bombes nodrisses pesades (dos del parc de Sant Vicent i una d'Elx), un sergent, un cap i nou bombers.