PP demana a Marc que medie amb altres administracions perquè la "apagada" informàtica no cause més problemes

El portaveu adjunt del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Castelló, Sergio Toledo, ha demanat a l'alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, que medie amb altres administracions perquè la "apagada" informàtica de l'Ajuntament a causa del ciberataque que ha patit no cause més problemes als castellonencs.

Toledo va traslladar aquest dimecres en Junta de Portaveus la preocupació dels 'populars' per la "apagada" informàtica en l'Ajuntament que, des del dimarts, ha deixat inoperativa la seu electrònica, el portal tributari i la pàgina web.

En aquest sentit va demanar a l'equip de govern municipal "mediar amb altres administracions perquè els processos que mantenen oberts els veïns amb altres administracions no es vegen afectats, ja que els terminis en altres administracions corren sense entendre de ciberataques", ha dit.

"Demanem que l'atac dels hackers no cause més problemes als castellonencs, especialment quan molts d'ells estan pendents de tramitar ajudes urgents que necessiten resoldre com més prompte millor, per exemple, la tramitació de l'Ingrés Mínim Vital, que requereix del certificat d'empadronament, sense aquest l'ajuda urgent no arriba a les famílies que tant ho necessiten", ha apuntat Toledo.

I el mateix -ha dit- per a els qui s'acaben de comprar un vehicle, "hui en dia una ferramenta de treball imprescindible", doncs "no ho podran traure del concessionari si no paguen l'impost de circulació". Toledo ha afegit que també es veuen afectades les llicències d'obres, paralitzant l'activitat en la ciutat. Per açò, "l'equip de govern ha d'estar més implicat que mai a ajudar als veïns i mediar perquè qüestions com aquest puguen seguir avant", ha subratllat.

Toledo confia i agraeix els esforços que des del primer moment estan destinant els funcionaris de l'àrea d'Informàtica a restablir el servici al ciutadà com més prompte millor. "Si ja arrosseguem un any de retards a causa de la pandèmia per haver-nos hagut d'adaptar al teletreball, si ja de per si mateix el col·lapse en les telefonades al 010, nombre d'atenció ciutadana, és més que evident, aquesta situació de tres jornades sense servici informàtic solament agreuja la situació, és un problema majúscul para milers de castellonencs que esperem que es resolga com més prompte millor", ha conclòs.