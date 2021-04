FGV incorpora 30 nous treballadors en els tallers de Metrovalencia i el TRAM d'Alacant a través de Labora

Està previst que el total dels treballadors s'incorpore als tallers de FGV abans que finalitze el mes de maig, després de realitzar la formació obligatòria que requereix l'empresa pública per a exercir funcions en aquestes instal·lacions, segons ha precisat la Generalitat en un comunicat.

Per a poder optar és imprescindible que les persones estiguen donades d'alta en Labora. Aquest procediment pot fer-se a través d'aquest Punt Labora, mitjançant l'enllaç de 'cita prèvia primera inscripció', a través l'App de Labora o ben cridant el telèfon d'informació de la Generalitat.

Així mateix, Labora disposa d'un videotutorial amb passos per a realitzar la primera inscripció i per a reactivar la demanda. Una vegada sol·licitat, l'Espai Labora contacta amb la persona interessada per a atendre-li al més prompte possible. Aquesta informació també es troba disponible en la web.

La directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, ha anunciat la materialització d'aquest conveni després de reunir-se de forma telemàtica amb Rocío Briones, directora general d'Ocupació i Formació de Labora.

DEU NOUS TREBALLADORS AQUESTA SETMANA

A més, amb l'objectiu de reforçar el departament de tallers, de forma complementària, FGV ha incorporat aquesta mateixa setmana a deu nous treballadors provinents de la borsa de treball de l'Oferta d'ocupació Públic de 2020. Aquests deu treballadors són el total de persones de la categoria de tallers que van accedir a la borsa en l'últim procés d'ocupació pública.

La planificació d'incorporació de personal per a tallers es completa així mitjançant l'Oferta d'ocupació Públic de 2020, la borsa d'ocupació temporal i el conveni tancat amb Labora que dóna resposta a la necessitat de comptar amb més treballadors en aquesta àrea de l'empresa, i que s'ha accelerat en els últims mesos, a causa de la crisi de la COVID-19 i a la dificultat de contractar a més personal.

Segons ha explicat la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, des del començament de la crisi sanitària, "l'empresa ha centrat tots els seus esforços a garantir la qualitat del seu servici, arribant al límit de les seues capacitats de personal i material i utilitzant fins i tot unitats de reserva". "Tots els trens estan en les vies i anem al 100% de la nostra capacitat", ha recordat Menguzzato.

"Després de mesos de treball al límit de les nostres capacitats, és imprescindible realitzar tasques de manteniment en algunes unitats per a garantir la qualitat i la seguretat del servici i passar les corresponents revisions periòdiques que dicta la normativa ferroviària", ha explicat la directora gerent de FGV.

MODIFICACIÓ D'HORARIS

Per a realitzar la tasques de manteniment que garantisquen la qualitat i la seguretat del servici i amb la finalitat de passar les corresponents revisions periòdiques que dicta la normativa ferroviària, FGV ha hagut de modificar els horaris de circulació de Metrovalencia.

Perquè els treballs de manteniment interferisquen el menys possible en el servici, l'empresa preveu que aquesta modificació es concentre en els trens que realitzen trajectes de reforç i en recorreguts en els quals és possible fer transbord per a reduir temps d'espera i que la freqüència de pas es veja el menys afectada possible.

Gràcies al reforç de més de 40 persones treballadores a la plantilla de tallers de Metrovalencia, segons les actuals previsions de FGV, aquesta modificació puntual dels horaris no s'allargarà més enllà del mes de juliol a València.

Els horaris actualitzats es podran consultar en la web de Metrovalencia i en l'app oficial. En el cas del TRAM d'Alacant no està prevista cap modificació del servici.