Soler atribueix els 50.000 milions de deute públic de la Comunitat a la "inequitat" del finançament autonòmic

El principal creixement del deute públic s'ha produït a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia: "mira quina casualitat, les dos CCAA pitjor finançades d'Espanya", ha assenyalat Soler en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

Segons el conseller, açò és el que ocorre "quan una administració no vol castigar als seus ciutadans" i intenta "convergir la despesa per càpita amb la mitjana espanyola" però "els ingressos per càpita no evolucionen amb la mateixa velocitat". Per a Soler, "és aritmètica pura".

Es produeix així un "dèficit diferencial" respecte a la mitjana, que la Generalitat xifra en uns 1.325 milions d'euros. I "fins que no s'arregle el sistema de finançament autonòmic, fins que no s'arregle la inequitat del sistema, difícilment podrem solucionar el dèficit diferencial respecte a la mitjana, i si hi ha un dèficit diferencial respecte a la mitjana, el nostre deute creixerà més que la mitjana", ha assegurat.

En la seua opinió, "tenim tota la legitimitat constitucional" perquè així siga, ja que l'Article 156 de la Constitució Espanyola diu que "tots tenim els mateixos drets", ha recordat. Per tant, "si no tenim els mateixos recursos, ens hem de finançar amb dèficit, que desgraciadament se soluciona no de la millor manera, a través del FLA, i ens agradaria no necessitar el FLA", ha apuntat.

Per a Soler, la novetat és que eixe dèficit se sustenta entre despesa per capita i finançament per capita, "ja no es deu a excentricitats, ni roïna gestió ni corrupció, això s'ha acabat", ha subratllat, però "continua creixent el dèficit més que en altres llocs perquè continua havent-hi una diferències en el finançament per capita respecte a altres CCAA, malgrat que totes tenim les mateixes obligacions", ha conclòs.