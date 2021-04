El teletreball dels empleats públics serà voluntari i figurarà en un programa específic d'un any de durada

El decret consta de 25 articles, dividits en 4 capítols, 2 disposicions addicionals, una derogatòria, 2 disposicions finals i 9 annexos. Amb la nova norma es regula la modalitat de prestació de servicis a distància en la qual el personal empleat públic pot desenvolupar la seua activitat laboral "si les necessitats del servici ho permeten" fora de les dependències de l'Administració mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb el decret es procura la seguretat jurídica necessària, tant al personal com a l'Administració, sobre la utilització del treball a distància. També es garanteix el dret a la conciliació familiar per a avançar en la igualtat entre homes i dones.

El decret estableix que, amb caràcter general, es podran acollir la modalitat de teletreball aquells llocs relacionats amb l'estudi i anàlisi de projectes; elaboració d'informes i assessorament tècnic; redacció, correcció i tractament de documents; gestió de sistemes d'informació i comunicacions; anàlisi, disseny i programació de sistemes de comunicació; traducció i tramitació d'expedients mitjançant aplicacions informàtiques, ofimàtiques o de xarxes corporatives.

De la mateixa manera, no podran acollir-se al teletreball aquells llocs que impliquen la prestació de servicis presencials i s'entendran com a tals els de les oficines de registre on s'atenga i informe a la ciutadania; els de personal no docent de centres educatius; els de els efectius d'Emergències; els destinats en residències de majors o dependents, centres de menors o menjadors socials.

D'altra banda, aquells llocs classificats amb el nivell de complement de destinació 30 (el màxim i que defineix als llocs de direcció), no podran acollir-se al teletreball, llevat que en el programa "que ha de ser autoritzat per Funció Pública" es justifique què funcions concretes del lloc en qüestió són susceptibles de realitzar-se mitjançant el treball no presencial.

La nova norma estableix que el treball no presencial serà voluntari i estarà inclòs en un programa que afecte a un departament o servici determinat o en un pla personal de treball de caràcter individual.

Tant un com l'altre hauran de ser aprovats per la Direcció general de Funció Pública i en ells es concretaran, entre altres aspectes, les tasques i els objectius a aconseguir, així com el temps que durarà el programa (que serà d'un any prorrogable per períodes iguals) el règim de control, el seguiment periòdic i els dies en els quals es realitzaran les jornades de teletreball que, en tot cas, no podran ser més de tres a la setmana.

No obstant açò, el Decret contempla també que, en situacions de crisis, la voluntarietat quedarà supeditada a les necessitats organitzatives i de protecció de la salut que es determinen pel Govern Central o per la Generalitat. Per situació de crisi s'entén l'originada per factors sanitaris, mediambientals, socials o derivats d'alguna emergència que puga afectar greument a la integritat de les persones treballadores i que així es determine mitjançant un Acord del Consell.

SALUT LABORAL

A més, el decret permet al personal acollir-se a una modalitat de teletreball per raons de salut laboral, per a l'efectiva protecció en cas de ser víctimes de violència de gènere o de violència terrorista. També per conciliació familiar en el supòsit d'estat de gestació a partir de la setmana 30 d'embaràs o de la setmana 26 si és gestació múltiple.

Arran d'una recomanació del Consell Juridic Consultiu el Decret contempla establir plans personals de teletreball en alguns supòsits de conciliació i de violència de gènere, per als quals se simplifica el procediment. En aquests casos s'inclou el silenci positiu administratiu.

Açò significa que, passats 20 dies sense que es resolga l'expedient, es concedirà el teletreball automàticament. En aquells supòsits que requerisquen d'una resposta urgent es concedirà la modalitat de teletreball de forma immediata.

D'altra banda, també podran optar a la modalitat de teletreball els pares que tinguen un fill amb malalties greus o molt greus i requerisquen d'hospitalització.

L'Administració proporcionarà i mantindrà a qui teletrabaje, els mig tecnològics necessaris per a la seua activitat. En el cas que es produïsca un mal funcionament dels equips i que no puguen ser solucionats el mateix dia, la persona afectada haurà de reincorporar-se al treball presencial l'endemà fins que s'haja resolt el problema.

Per a garantir la protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, el Servici de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la Generalitat haurà de verificar, amb caràcter previ a l'inici del programa o del pla personal de treball, que les condicions complisquen amb la normativa de Salut Laboral i que el personal ha realitzat el curs de formació preceptiu per a acollir-se al teletreball. També que ha firmat una declaració responsable sobre el lloc on va a teletreballar.

En tot cas, el SPRL podrà realitzar, en qualsevol moment, una inspecció amb l'autorització de la persona treballadora i es garantirà el màxim respecte i mínima intromissió en la seua vida privada.