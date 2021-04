Ribó, partidari de no "estrènyer molt" el control de mascaretes en platges perquè "allí no es produeixen els contagis"

El primer edil s'ha manifestat d'aquesta manera en la mateixa línia que el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha opinat que en espais com les platges no hauria de ser necessari l'ús de la mascareta, tenint en compte que "hi ha estudis que diuen que és un espai segur". "He escoltat les declaracions del president de la Generalitat i compartisc aquestes declaracions", ha assenyalat Ribó.

El responsable municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar el Marc Estratègic de la ciutat, preguntada per l'ús de mascarillas en les platges i per si comparteix el criteri apuntat sobre aquest tema des del Govern valencià.

Joan Ribó ha agregat, sobre el seu acord amb les paraules expressades per Puig, que "segurament" eixe tema "no és l'aspecte més prioritari" i ha indicat que si ho són els espais tancats i els aerosols. "Pel que jo sé, a nivell científic i epidemiològic, el tema en aquests moments més important són els espais tancats i el tema dels aerosols", ha plantejat.

"MÀXIMA CONTAMINACIÓ"

L'alcalde ha insistit que no és "un especialista" però ha assegurat que "ni les platges, ni els parcs naturals, ni les muntanyes són un lloc de màxima contaminació" i ha manifestat que "segurament, hi ha uns altres" que si ho són. "No vaig a dir cap perquè ningú em diga que estic incitant al fet que es controlen més", ha precisat.

Així, Ribó ha assenyalat: "en aquests moments, respectant les directrius i esperant el que diga el Consell Interterritorial -de Sanitat- jo no seria partidari d'estrènyer molt els controls a nivell de platges perquè crec que que allí no es produïxen els contagis". Després d'açò, ha reiterat "màxim respecte" a les decisions sanitàries i ha repetit que ell no és epidemiòleg.