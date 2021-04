Cvirus.- Més de 16.000 milions d'euros: l'impacte de les mesures del Govern contra la Covid-19 a la Comunitat

Calero ha destacat en un comunicat que l'Executiu de coalició que presideix Pedro Sánchez "no es posa de perfil", doncs "mai abans el Govern d'Espanya havia oferit a la Comunitat Valenciana una resposta tan contundent contra una crisi".

La delegada ha subratllat que la Generalitat ha rebut en l'últim any un total de 1.485,6 milions d'euros procedents del Fons COVID-19, no reemborsables, a fons perdut, seguint criteris objectius i quantificables relacionats amb l'impacte de la pandèmia.

Calero ha fet un repàs de les mesures econòmiques, socials i sanitàries engegades pel Govern central per a donar resposta a la situació generada per la pandèmia en l'últim any en el territori valencià.

Entre altres qüestions, ha indicat que les prestacions socials a la Comunitat sumen, des d'abril de 2020 i fins avui, 3.342,9 milions d'euros (dels quals, 1.076,9 corresponen a ERTES).

En aquest sentit, solament al gener de 2021, un total de 248.511 treballadors valencians van percebre algun tipus de prestació social per part del SEPE (ERTE, atur, etc.), per un import total de 248,3 milions d'euros. D'ells, 80.609 eren treballadors acollits un ERTE, la qual cosa suposen un total de 38,5 milions d'euros d'eixe mes.

LES NOVES RESTRICCIONS TORNEN A ALÇAR ELS ERTE

La delegada del Govern ha confirmat que en l'autonomia valenciana, des de l'inici de la pandèmia i fins al 30 de setembre, el 83,3% dels treballadors afectats per un ERTE s'havien incorporat al mercat laboral (arribant a ser 349.634 el 30 d'abril).

En canvi, les noves restriccions provocades per les posteriors ones del COVID-19 han fet que el nombre de treballadors en ERTE fins a març se situe en 98.060 persones, 39.590 més que a la fi de setembre.

Sobre la incidència de la línia d'avals ICO en empreses de la Comunitat Valenciana, Calero ha afirmat que, fins a febrer, s'han aprovat 105.459 operacions que afecten a 63.757 empreses per un import avalat de 9.100,6 milions d'euros (10,2% del total) i un finançament total d'11.806,9 milions.

A més, 187.879 autònoms van rebre algun tipus de prestació durant la primera onada de la pandèmia i 38.678 des de l'1 d'octubre de 2020.

TRANSFERÈNCIES A LA GENERALITAT I DRETS SOCIALS

La delegada del Govern també ha apuntat que el Govern ha transferit a la Generalitat un total de 1.485,6 milions del Fons COVID 19.

En concret, 712,7 milions corresponen a despesa sanitària (el 7,9% dels 9.000 del primer i segon tram), 214,2 milions a despesa en educació (el 10,7% dels 2.000 del tercer tram) i 558,8 milions a la compensació d'ingressos per la caiguda d'activitat (l'11,2% dels 5.000 del quart tram).

D'altra banda, Gloria Calero ha explicat que a la Comunitat Valenciana li han correspost 30 milions d'euros del Fons Social Extraordinari (10% del total) per a minimitzar l'impacte social de la pandèmia. L'autonomia ha disposat de 2,3 milions de beques menjador i s'ha prorrogat la moratòria per al pagament de lloguers fins al 9 de maig.

També s'han estès els supòsits per a beneficiar-se del bo social en el subministrament elèctric fins al 30 de juny i s'ha definit la figura de "persona consumidora vulnerable" per a garantir una major protecció d'aquest col·lectiu.

S'ha aprovat el Pla de Xoc de la Dependència 2021-2023, dotat amb 3.600 milions d'euros. Dins d'aquest pla, al Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) se li assignarà 283,2 milions en total, dels quals la Comunitat rebrà 23,4 milions (8,3%).

Igualment, l'autonomia valenciana podrà destinar a despesa sanitària 203 milions d'euros de Fons FEDER (6,4% del total nacional) i l'Ingrés Mínim Vital va arribar al març a 27.640 llars valencianes en els quals viuen prop de 74.500 persones, d'ells més de 30.000 són menors d'edat.

IMPACTE MESURES COVID-19 PER PROVÍNCIES

A Alacant, fins al mes de febrer, s'han aprovat 42.484 operacions de la línia d'avals ICO, que afecten a 26.095 empreses, per un import avalat de 3.250,8 milions d'euros (3,6% del total) i un finançament total de 4.171 milions.

Des de l'inici de la pandèmia i fins al 30 de setembre, el 81,2% dels treballadors afectats per un ERTE s'havien incorporat al mercat laboral (arribant a ser 132.883 el 30 d'abril).

Les noves restriccions provocades per les posteriors onades del COVID-19 han fet que el nombre de treballadors en ERTE fins a març se situe en 42.516 persones, 17.554 més que a la fi de setembre.

Des d'abril de 2020, el gasto acumulat en prestacions socials ha suposat 1.318,9 milions d'euros (dels quals, 428,9 corresponen a ERTES). A més, des de l'1 d'octubre, 17.817 autònoms han rebut algun tipus de prestació de la Seguretat Social.

A Castelló, fins al mes de febrer, s'han aprovat 12.114 operacions de la línia d'avals ICO, que afecten a 6.991 empreses, per un import avalat de 1.413,9 milions d'euros (1,6% del total) i un finançament total de 1.899 milions.

Des de l'inici de la pandèmia i fins al 30 de setembre, el 85,1% dels treballadors afectats per un ERTE s'havien incorporat al mercat laboral (arribant a ser 35.356 el 30 d'abril).

Les noves restriccions provocades per les posteriors onades del COVID-19 han fet que el nombre de treballadors en ERTE fins a març se situe en 9.252 persones, 3.982 més que a la fi de setembre.

Des d'abril de 2020, la despesa acumulada en prestacions socials ha suposat 359,1 milions d'euros (dels quals, 102,8 corresponen a ERTE). A més, des de l'1 d'octubre, 4.403 autònoms han rebut algun tipus de prestació de la Seguretat Social.

A València, fins al mes de febrer, s'han aprovat 105.459 operacions de la línia d'avals ICO, que afecten a 63.757 empreses, per un import avalat de 9.100,6 milions d'euros (10,2% del total) i un finançament total d'11.806,9 milions.

Des de l'inici de la pandèmia i fins al 30 de setembre, el 84,4% dels treballadors afectats per un ERTE s'havien incorporat al mercat laboral (arribant a ser 181.395 el 30 d'abril). Les noves restriccions provocades per les posteriors ones del COVID-19, han fet que el nombre de treballadors en ERTE fins a març, se situe en 46.292 persones, 18.054 més que a la fi de setembre.

Des d'abril de 2020, la despesa acumulada en prestacions socials ha suposat 1.664,8 milions d'euros (dels quals, 545,3 corresponen a ERTES). A més, des de el 1 d'octubre, 16.458 autònoms han rebut algun tipus de prestació de la Seguretat Social.