Després del ple del Govern valencià, Oltra ha manifestat que el Consell "no ha tractat aquest tema, no ha parlat sobre el que diu la senyora Ayuso", perquè l'executiu "es dedica a defendre als valencians i no a comentar les coses que diu o fa" Ayuso, "igual que no comentem el que passa en la Rioja o a Cantàbria".

"Aquesta sobreexposició crec que que ha de parar, no vaig a contribuir a ella", ha manifestat.