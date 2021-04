Mónica García carga contra Abascal como símbolo de "una España jeta" y contra Ayuso: "Parece el buque de Suez"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha apuntado contra el líder de Vox, Santiago Abascal, quien cierra la lista que encabeza Rocío Monasterio, por ser el representante de "una España jeta" que quiere "retroceder 40 años, limitar derechos y hacer de esta Comunidad un spot del NODO".

En una entrevista en la Cadena Ser, Mónica García ha remarcado que estas elecciones no van de diferencias entre las fuerzas progresistas, sino de a quién tienen enfrente. "La única alternativa son aquellas fuerzas que quieran entenderse para recuperar la decencia" en el Gobierno, ha insistido.

Se trata de poner como objetivo "a quien ha cometido la última irresponsabilidad convocando elecciones", en referencia a la presidenta regional y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y también a la número uno de la lista de Vox, Rocío Monasterio, "que ayer volvió a criminalizar a los menores no acompañados con una política de odio que puede llegar a ser ley".

Se trata de que Vox "no llegue a la consejería de Educación" o que Abascal "no implante en la Comunidad de Madrid esa España jeta de que él es representante".

Mónica García, preguntada por un Ejecutivo a tres de la izquierda, ha contestado que "vería muy viable un gobierno que le dé la vuelta a la situación de la Comunidad, que se ponga a pensar en el futuro, que deje de pensar en el pasado, que se plantee qué hacer con los fondos europeos, cómo se va a reconstruir la sanidad, la educación, las residencias de mayores". "En eso nos vamos a encontrar", ha asegurado vaticinando una convivencia "no solo pacífica sino productiva y constructiva".

Tiene claro que su sitio es la política regional. "Sé que yo he estado, estoy y estaré. Me encanta la política regional, me gusta la Comunidad, la política que gestiona la sanidad, la educación, las residencias de mayores. Es la parte más interesante de la política. Aquí estoy y estaré", se ha comprometido.

Preguntada por el veto del candidato socialista, Ángel Gabilondo, al de Podemos, Pablo Iglesias, Mónica García ha subrayado que no están los tiempos "para vetos o líneas rojas entre fuerzas progresistas que creen en un gobierno decente".

"No sé si eso se materializará o será una estrategia de campaña, pero creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Desde Más Madrid no pondremos líneas rojas a los que quieran reconstruir Madrid de otra forma a como lo haría la señora Ayuso, que seguro que está pensando ya en hacer otra Ciudad de la Justicia, otros Zendales y volver a plantarnos un Madrid oscuro de ladrillo y cañas", ha enumerado.

García ha reivindicado el "muchísimo talento" que hay en la Comunidad y que de lo que se trata es de "destaponarla" porque el PP de Ayuso "parece el buque que se atravesó en el Canal de Suez".