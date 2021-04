La campanya de l'olivar per a oli ecològic finalitza amb uns preus un 33% per damunt de l'habitual

Segons dades de l'Almàssera Sant Cristóbal de la Canyada (Alacant), una de les primeres cooperatives de la província a obtindre el certificat del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), i una de les principals productores d'oli d'oliva ecològic de la Comunitat Valenciana, els preus abonats als seus socis han anat entre els 2,50€/kg i 2,90€/kg per a l'oli convencional, i entre 3,40€/kg i 3,80€/kg per a l'ecològic, amb una evolució dels preus a l'alça al llarg de la campanya.

"Estem parlant d'una mitjana del 33% més per produir pel mètode ecològic, la qual cosa significa que a més d'obtindre majors ingressos i rendibilitat com a agricultors per fer agricultura ecològica, produïm productes més sostenibles i cuidem l'entorn", ha explicat el president del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, en un comunicat.

UN CULTIU EN CONSTANT EVOLUCIÓ

En els últims anys, l'augment de la superfície dedicada al cultiu d'olivar per a oli ecològic certificat no ha parat de créixer, fins a convertir-se en una de les produccions amb major superfície certificada en tota la Comunitat Valenciana, amb més de 5.600 hectàrees i una producció propera a les 5.000 tones.

De 2015 a 2020, la superfície certificada ha augmentat un 47%, mentre que la producció ecològica ho ha fet en un 20,1%.

Les principals zones productores d'olivar certificat en ecològic se situen en l'Alt Vinalopó, en la província d'Alacant, i en el Baix Maestrat (Castelló), seguides d'Utiel -Requena, El Comtat, L'Alcoià, La Vall d'Albaida o La Canal de Navarrés, encara que amb menys capacitat productora.

Per al president del CAECV, "estem parlant de zones de l'interior de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa podem afirmar que aquest tipus d'agricultura està afavorint l'activitat en zones rurals desfavorides, ajudant a fixar població i a revitalitzar econòmicament aquestes comarques".

Els olis d'oliva verge extra ecològics de la Comunitat Valenciana tenen una "gran acceptació en els mercats a causa de la seua excel·lent qualitat i la seua capacitat innovadora", ha ressaltat.

En els últims anys, a més d'haver format part de les principals guies referents del sector oleícola mundial, han collit un gran nombre de reconeixements nacionals i internacionals en concursos com l'Olive Oil Competition del Japó, ESAO Awards (Alemanya), Olive Oil Award Biofach, New York Olive Oil Competition, entre uns altres.