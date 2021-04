La semana 'horribilis' de Marlaska: la vuelta de Pérez de los Cobos, el traslado de Txapote y las patadas en la puerta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está en la picota esta semana por varios reveses a la gestión del departamento que comanda, tras salir en defensa de las patadas de la Policía frente a la inviolavilidad de los domicilios, a cuenta de las fiestas ilegales en pandemia, por el traslado de un preso de ETA y tras la decisión, este miércoles, del Tribunal Constitucional de ordenar el reingreso del coronel destituido en Madrid Diego Pérez de los Cobos.

Restitución de Pérez de los Cobos

La oposición de PP, Vox y Ciudadanos ha reclamado este miércoles de forma unánime la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que la Audiencia Nacional le haya obligado a reintegrar al coronel Diego Pérez de los Cobos tras anular su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

La Audiencia Nacional ha anulado el cese al entender que se tomó porque Pérez de los Cobos no había informado sobre la causa del 8-M, pese a que era "indiscutible" que éste tenía orden expresa de "deber de reserva" impuesto por el juzgado que investigaba la causa.

"Si Marlaska no dimite, debería ser cesado", ha reclamado Casado, que también ha señalado que "la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad".

También ha reclamado la renuncia del ministro del Interior la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha mostrado su satisfacción con que "se haga justicia" y ha reclamado que Marlaska acate la resolución de la Audiencia Nacional y dimita porque "España no merece un ministro como él".

Fuentes del Ministerio del Interior han anunciado a que "desde el respeto a las decisiones judiciales" el Gobierno interpondrá recurso a la sentencia a través de la Abogacía del Estado porque discrepa con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional.

Traslado del etarra Txapote

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el miércoles el acercamiento del preso de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa, a Estremera, en Madrid.

'Txapote', uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la estrategia criminal de la banda terrorista, será trasladado desde el Centro Penitenciario de Huelva a Estremera. Desde 2005 cumple condena acumulada de 30 años.

"No se puede soportar ya tanta humillación", ha señalado Marimar Blanco, la hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco. "Marlaska acerca a Txapote, asesino de mi hermano, justo un año después de perder a mis padres. No se puede soportar ya tanta humillación. Recuperemos el grito de #BastaYa para parar esto", dijo la expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Patada en pisos turísticos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteraba esta semana que un inmueble utilizado "únicamente y exclusivamente" para la realización de fiestas ilegales no puede ser considerado morada, pues la finalidad de este concepto está ligada a la "intimidad plena" del individuo.

El titular de Interior se refería así a la polémica suscitada por una actuación de la Policía Nacional que, sin autorización judicial previa, entró derribando la puerta en un piso de la capital donde se celebraba una fiesta ilegal.

Preguntado sobre si un piso turístico debe ser considerado o no morada y, por tanto, los agentes no pueden acceder salvo que se comenta un delito flagrante o se cuente con una orden judicial, el ministro ha considerado que un piso o una habitación de hotel puede no ser morada si se utiliza "para fiestas ilegales".