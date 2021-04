Sandra Barneda estalla contra Isaac en 'La isla de las tentaciones': "No te importa nadie, solo quieres ser 'el lobo'"

Este miércoles, Telecinco emitió el último debate de La isla de las tentaciones para zanjar una edición de lo más movida. Entre los aspectos más esperados estaba el de conocer el testimonio de Isaac sobre el terremoto que asola a los participantes desde hace poco más de una semana: la relación entre el catalán y Lucía, que se conoció repentinamente.

Ya en la tertulia del lunes, la mayor damnificada, Marina, contó que estaba destrozada, que llevaba días tomando pastillas para dormir y que lo que más le dolía era que ni Lucía ni Isaac le habían dado las explicaciones pertinentes. En la segunda entrega del debate, la versión de Isaac coincidió con la contada por Lucía, pero chocaba con informaciones que habían llegado al resto de colaboradores y participantes del programa.

Así, tanto Fani Carbajo como Nagore Robles o incluso Sandra Barneda contaron que Isaac había propagado que habría tenido algo con Lucía antes de terminar su relación con Marina, estando esta al lado de ellos, pues dormían los tres juntos. Esto fue desmentido tanto por el catalán como por Lucía, que mantienen que no tuvieron nada hasta que el extentador estuvo soltero, cuando se acostaron en Madrid. Por otro lado está la historia de Bela, con quien Isaac también tuvo algo, aunque este matizó que no llegó a tener relaciones sexuales con ella.

Además, Stefany contó que Isaac le había tirado la caña a su amiga Nahia, también tentadora, al igual que a Jennifer, que intervino en el propio plató para decir que, en Madrid, también trató de acercarse bastante a ella. Ante estas informaciones, Lucía reconoció no entender nada, e Isaac mantuvo que seguía queriendo a Marina.

Sandra Barneda estalla

Sin embargo, la habitualmente imparcial Sandra Barneda no aguantó más y estalló contra el extentador, diciendo que quedaba claro que no le importaba ninguna de las chicas y que estaba más preocupado de seguir siendo "el lobo", señalando la frialdad con la que estaba actuando durante las últimas semanas, algo que chocaba mucho con la vertiente que mostró en el reality:

.@SandraBarneda, a Isaac: "No te importa ninguna de ellas. Solo te importa ser el lobo, aquí está Isaac" #TentacionesDBT11 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/OqX8sVlsNM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 31, 2021

"Es que estoy tan caliente, en el sentido peyorativo... porque me pone de una mala leche que se hable de los sentimientos de esta manera tan liviana o de cuando te atrae alguien, a mí me da igual si estas enamorado o no, pero cuando te entra el calentón, no se te pasa así, a no ser que lo que hagas es que te da igual una, que otra, que otra. Es la sensación que me ha dado de ti, vas con una, con otra y a ver...No te importa ninguna, solo te importa ser el 'auuuuuuuuu'", dijo, aludiendo a Lobo, el apodo de Isaac.

Lucía tampoco se salvó de las críticas. A las habituales de su exnovio, Manuel, se sumaron colaboradoras como Nagore, que le preguntó si de verdad le había merecido la pena perder a su amiga Marina y quedar así simplemente por liarse con Isaac. Por último, la también participante en La isla de las tentaciones 3 y prometida con Hugo, Lara, dijo que su amiga "estaba tonta" por Isaac.