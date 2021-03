María deja en blanco a su cita en 'First dates' por su orientación sexual: "Soy 'heterocuriosa'"

Por el restaurante de First dates pasan comensales de todas las orientaciones sexuales, desde heterosexuales a gays, pasando por asexuales, intersexuales, transexuales y practicantes del poliamor, entre otros.

Pero este miércoles María dejó sin palabras a su cita, Alejandro, cuando intentó explicarle su orientación sexual durante la cena, aunque el joven no quedó muy convencido del todo.

El madrileño fue el primero en llegar al local de Cuatro, donde le comentó a Carlos Sobera que "soy fotógrafo, o más bien 'follógrafo', porque tengo un buen trípode. Es el trabajo de mi vida, rodeado de chicas guapas".

Carlos Sobera y Alejandro en ‘First dates’. MEDIASET

A continuación, llegó María, que comentó en su presentación que "el sexo, para mí, es fundamental en una pareja porque si no hay buen sexo, no funciona". Tras conocer la profesión de su cita, afirmó que "me gusta ser modelo y posaría para él".

"Me gustan los chicos que tengan un punto chulito y vacilón, pero, a la vez, que sean buenos, morenos de piel y de pelo", explicó la madrileña para alegría de Alejandro, que vio que cumplía los requisitos.

En un momento de la velada, María se fue al baño para llamar a su cuñado, al que le confesó que "hay algo en mi cita que no me termina de convencer porque la que le está metiendo caña soy yo".

María en el baño de ‘First dates’. MEDIASET

"Soy de los fotógrafos más cotizados de Madrid, tu verás si quieres o no porque me llaman 'follógrafo', ahí te lo dejo...", aseguró Alejandro, sembrando dudas en su cita: "¿Se folla a todas las modelos? Pues conmigo lo lleva claro...", afirmó la madrileña.

María le preguntó su orientación sexual a Alejandro, que le contestó: "Solo mujeres, hombres no", pero ella le contestó que "yo soy 'heterocuriosa'". El fotógrafo exclamó: "¿Eso qué es? Me has matado...".

"No me puedo considerar bisexual porque todavía no lo he probado, pero lo quiero hacer porque desde hace un tiempo me llama la atención", le explicó la joven. "Esos términos... hombres o mujeres, el resto, no lo entiendo, me ha dejado en blanco", admitió Alejandro.

Tantas dudas hicieron que María no quisiera tener una segunda cita con el fotógrafo porque "he notado que no hemos congeniado del todo". El madrileño, por su parte, tampoco quiso volver a quedar "porque fuma y eso no me gusta".