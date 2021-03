València crea una senda per als vianants a Castellar-L’Oliveral

El servei de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha senyalitzat una nova senda per als vianants al carrer de Bellreguard, l'històric camí Vell de Russafa, al costat de l'horta nord-oest de Castellar. Es tracta d'una acció que dóna resposta a la demanda plantejada des de l'Associació de Veïns i Veïnes Castellar-l'Oliveral, i efectuada en col·laboració amb l'alcaldia d'aquest poble de València.

Per a fer-la possible, el servei de Mobilitat ha hagut de reordenar la circulació pels carrers Bellreguard, Alqueria d’Aznar i entrada Casa El Viñero, de manera que es poguera habilitar sempre que fóra possible un corredor per als vianants de 1,5 metres d'amplària.

Aquest objectiu ha obligat a deixar un únic carril a la circulació en pràcticament tot el recorregut, que es destinarà a la circulació motoritzada en un únic sentit i sempre conduint, ja s'entre en la senda pel nord o pel sud, cap al carrer l’Alqueria d’Aznar. No obstant això, tant els residents al Poblet, com els del Carrer Alacreus podran circular en tots dos sentits fins a l'extrem sud i nord, respectivament, per a accedir i eixir dels seus domicilis.

D'aquesta manera, no sols es crea en aquest entorn el sol·licitat itinerari per als vianants, sinó que s'atén també la demanda de pacificar el trànsit sol·licitada pels veïns i veïnes del Poblet, en reduir bona part del trànsit de pas que utilitzava aquest antic camí rural a manera de via ràpida, amb les consegüents molèsties de soroll i perillositat per a les persones transeünts. En qualsevol cas, la mobilitat amb maquinària agrícola per als treballs de l'horta de la zona, així com la ciclista, segueix permesa en tots els sentits. La velocitat màxima de circulació en tots els trams esmentats, ja siguen bidireccionals o d'un únic sentit, serà de 20 km/h.

“Convertir els antics camins d'horta en vies ràpides per a circular amb el cotxe és una altra d'eixes idees que antigament es consideraven avanços i el temps ha acabat concloent que no van ser sinó una errada", ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

En eixe sentit, l’edil ha posat l'exemple d'aquesta reversió, “sol·licitada tant pels veïns i veïnes de Castellar, que necessiten recuperar espais per a passejar i socialitzar, com per residents en l'entorn més immediat, que patien a més el perill imminent al costat de les seues cases d'un trànsit ràpid injustificat”. El cas, ha apuntat, “no és una excepció, i hi ha més camins a València en els quals es dona conflicte generat per un trànsit oportunista imposat”, per la qual cosa, subratlla, “cal posar en valor el treball en comú de l'alcaldia pedània de Castellar i el veïnat per a fer-lo factible”.

Imatge de la nova senda per a vianants habilitada en Castellar. PILAR ALBELDA VALLS

"Gaudir amb tranquil·litat de l’Horta del Poblet"

Per la seua banda, l’alcaldessa de Castellar-l’Oliveral, Merche Alabau, ha indicat, des de l'Alcaldia i com a veïna del poble, que “aquesta actuació ens dóna eines per poder gaudir amb tranquil·litat de l’Horta del Poblet, una senda que es transitava de manera insegura i per veïnat de totes les edats”. El poble, continua, “necessita espais on poder passejar de manera tranquil·la, aquesta és una primera actuació en eixe sentit i continuarem treballant per aconseguir transformar més carrers en sendes per a passejar”.

La senyalització s'ha completat quedant la senda i els nous itineraris totalment operatius des d’aquest dimecres. No obstant això, d'ací a uns dies es culminarà l'actuació amb la instal·lació de senyals en cadascun dels tres vèrtexs de la senda per als vianants amb la llegenda ‘Passeig Horta del Poblet (Camí Vell de Russafa)’, denominació acordada amb l’Associació de Veïns i Veïnes Castellar-l'Oliveral.