Quatre tarongers de gran port es 'muden' de la plaça de la Reina davant l'inici de les obres de reurbanització

L'Ajuntament de València ha aprofitat el pròxim inici de les obres de reurbanització de la plaça de la Reina per a trasplantar des d'allí quatre tarongers de gran port a escocells buits: tres d'ells en la plaça del Col·legi del Patriarca, i l'altre en la plaça de l'Ajuntament, enfront de la façana de l'edifici consistorial. Prèviament, el servei de Jardineria Sostenible ha preparat els arbres per a afavorir el trasllat i l'adaptació al nou destí. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat aquests treballs per a mantindre "l'estètica patrimonial arbòria de tots dos emplaçaments emblemàtics de la ciutat".

Campillo ha explicat que el seu departament estava "esperant a les obres de la plaça de la Reina per a agafar d'ací tarongers i trasplantar-los" a la plaça del Col·legi del Patriarca ―tres d'ells― i a la plaça de l'Ajuntament ―el quart―. Respecte a l'espai per a vianants del barri de la Xerea, Campillo ha indicat que va ser objecte d'una reurbanització en 2005 i "es va decidir plantar una sort de bosquet de tarongers" format per 18 arbres com a tribut als Nobel del jurat dels premis Rei Jaume I.

Plantació dels tarongers en la plaça del Col·legi del Patriarca. Ayto. València

Ara bé, "des de fa alguns anys" hi havia quatre falles de les quals una es va restablir amb un xiprer, mentre que les altres tres van quedar buides. El regidor ha precisat que els de la plaça del Col·legi del Patriarca "són uns tarongers de gran port", per la qual cosa "no podíem plantar arbres joves de xicotet port que hagueren enlletgit i no hagueren estat d'acord amb l'estètica patrimonial arbòria d'eixe emplaçament tan emblemàtic".

"Ara per fi ja estem trasplantant-los aprofitant que començaran en breu les obres de la plaça de la Reina", ha recalcat el vicealcalde. "I hem fet la mateixa operació en l'escocell que faltava en la plaça de l'Ajuntament", davant la porta de l'oficina d'informació turística, per a restituir un exemplar que no va sobreviure després de la plantació que es va efectuar en 2015.

Taronger trasplantat a la plaça de l'Ajuntament. Ayto. València

Prèviament, el servei de Jardineria Sostenible ha preparat els tarongers "fa uns 10 mesos per a afavorir la viabilitat del seu trasllat", segons ha indicat el titular d'Ecologia Urbana.

Per a això, s'ha emprat la tècnica del repicat, que consisteix a circumval·lar in situ l'arbre i embolicar-lo en torba sense moure'l del lloc per a induir el creixement de les arrels i facilitar la posterior adaptació al nou destí. "Ara, per fi, els dos llocs, i especialment l'emblemàtica plaça del Patriarca, llueixen amb tot el conjunt arbori adequat. A partir d'ara vigilarem l'evolució dels arbres plantats per a comprovar que el trasllat ha sigut un èxit", ha declarat per a finalitzar Campillo.