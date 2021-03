El PR+ apoya a la DOCa Rioja y rechaza los "sueños nacionalistas" del PVN con el sector vitivínicola

La formación regionalista ha destacado que incluso el PNV puede forzar el cambio en la "Ley de Vino" en el Congreso de los Diputados y, en ese caso, "los diputados electos por La Rioja deberán frenar estas intenciones del Grupo Nacionalista y no amparar ningún cambio normativo que pueda beneficiar los intereses secesionistas en el mundo del vino por parte del Ejecutivo vasco".

Desde el Partido Riojano consideran que la iniciativa del Ejecutivo de Urkullu "quiebra el sentido común y no es apoyada por la gran mayoría del sector ya que supondrá un claro perjuicio para la imagen del Rioja". Señalan desde el PR+, que "después de aprovecharse del efecto frontera durante años, ahora desde el PNV impulsan beneficiarse del esfuerzo de una Denominación histórica que ha hecho un gran trabajo durante décadas en beneficio de todas las regiones que la componen".

Ante esta situación generada, el Partido Riojano insta a los ejecutivos autonómico y central a realizar todas las gestiones para paralizar "Viñedos de Álava" y esperan que el eurodiputado César Luena trabaje en Europa para frenar estas iniciativas secesionistas en el mundo del vino.

Los regionalistas esperan que no haya doble vara de medir en función de los intereses partidistas y de la fuerza de algún grupo político en Madrid para sacar los presupuestos y otras cuestiones de interés para el Gobierno Central. "El Rioja no puede ser moneda de cambio político de ninguna manera". Así, el PR+ insta al PP y al PSOE a no moverse del sitio y lamentan que en más de una ocasión hayan dudado sobre su posición en cuanto a la defensa de la Denominación de Origen Calificada Rioja se refiere.