CSIF cree que "hay temas mucho más importantes para la comunidad educativa que modificar el calendario escolar"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que la semana pasada exigió una reunión urgente con la Consejería de Educación para dar respuesta a muchos de los temas pendientes de negociación y que requieren una solución antes de finalizar el presente curso, ha rechazado hoy un nuevo calendario escolar y la artificial polémica en torno a este tema, "que no es otra cosa que una 'cortina de humo' para no abordar los temas que de verdad preocupan e interesan a los docentes de esta comunidad autónoma".

Si bien el calendario escolar es algo muy importante, ya que afecta directamente a las condiciones laborales de los docentes por lo que debe ser negociado en mesa sectorial y no como mera reunión informativa, como dicta el EBEP y una reciente sentencia, CSIF cree "que no hay ninguna necesidad de cambiar un calendario que ha funcionado hasta ahora, a pesar de que en algunas circunstancias haya podido ser cuestionado por la comunidad educativa por el distanciamiento de las festividades tradicionales, y que no es algo que preocupe en exceso a los docentes".

Por otra parte, todas las propuestas formuladas por la Consejería "no acaban de convencer a nadie o no obtienen el consenso necesario".

En cambio, "sí hay otras importantes cuestiones que requieren una respuesta urgente por parte de la Consejería y que deberían conseguir un amplio consenso de los sindicatos en la mesa de Educación. Por eso la insistencia de CSIF, que ha aprovechado la reunión de hoy para exponer una vez más dichas reivindicaciones".

En concreto, entre los temas más apremiantes se encuentra la organización de las oposiciones de enseñanzas medias que tienen que celebrarse a finales de junio y en donde todavía hay muchas interrogantes sobre la celebración de las mismas que preocupan a los numerosos opositores que se van a presentar. Empezando por que aún se desconoce la fecha del examen, o si se van a poder presentar estando confinados o de baja por COVID, entre otras cuestiones.

Sin embargo, comunidades limítrofes ya han publicado la fecha de celebración del examen y las medidas a tener en cuenta con los casos de COVID. Ante esta situación "no es de extrañar el nerviosismo de los opositores que ven con incertidumbre su futuro más próximo".

Por otra parte, también es necesario negociar antes de que se acabe el curso:

a) Convocatorias extraordinarias de listas de interinos.

b) Catálogo de titulaciones habilitantes para docencia en La Rioja.

c) Las convocatorias de comisiones de servicio en el sector docentes. CSIF entiende que se deben regular las comisiones de servicio a los docentes para el próximo curso y evitar la altísima discrecionalidad de la Administración.

d) La negociación de la carrera profesional para el curso 2021/2022. No podemos empezar el curso sin saber las reglas de juego.

Además, de todos los puntos que CSIF firmó en el acuerdo de legislatura con el gobierno -prosiguen- hay tres asuntos que no se han empezado a negociar, como la promoción de la estabilidad en la Escuela Rural; la reducción horaria para el personal docente de Educación Primaria y un nuevo modelo de carrera profesional.

"También queremos tratar las medidas a tener en cuenta para afrontar con seguridad la vuelta a las aulas en septiembre, en donde el problema del COVID seguirá estando presente y no caer en antiguos errores de dejar a la improvisación y al buen hacer de los equipos directivos y docentes para evitar un nuevo cierre de los centros educativos", afirman desde el sindicato.

"Son numerosas las listas de interinos agotadas y que tienen que estar cogiendo personal del paro, sin ningún tipo de filtro previo, para poder cubrir determinadas bajas de personal docente. Por lo que solicitamos la apertura inmediata de convocatorias extraordinarias de todas aquellas especialidades que no van a ser convocadas este año".

Por todos estos motivos -finalizan- "solicitamos una nueva reunión urgente con la administración y que se incluya un calendario fijo de negociación, para no tener que estar a expensas de que nos reúna la administración cuando mejor le venga".