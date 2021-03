Serrano: "queremos tener los presupuestos preparados lo antes posible"

EDU BOTELLA

"Estamos acostumbrados a que los presupuestos se aprueben a final de año, pero lo normal es tenerlos a final o principio de año y que marquen las políticas a desarrollar por el Equipo de Gobierno" durante el ejercicio en curso, ha señalado.

En una entrevista concedida al programa 'Tarde Abierta' de Onda Regional, Serrano ha valorado que cuenta con un equipo de concejales jóvenes que le "empujan", incluso, "demasiado". Ha asegurado que van a ir "piano piano" porque "hay que meditar todas las medidas".

A este respecto, ha corroborado que su Equipo de Gobierno va a introducir una reunión todos los jueves de todos los concejales para saber cómo va la actividad y contarse todas las cosas. "Nos pondrá a todos al día y todos podremos opinar para que la coordinación sea perfecta", ha señalado.

En cuanto a la deuda municipal, ha lamentado que asciende a 30 millones la correspondiente a la Comunidad y a 90 millones la del propio Consistorio. Y es que ha criticado que el Ayuntamiento asume "muchas actividades impropias" que le tocaría sufragar a la Comunidad.

"Arrastramos un déficit de un poco de más de 30 millones en este concepto que hace que el vecino del municipio de Murcia sea el que menos dinero recibe de la Comunidad per capita, siendo además la capital", según el primer edil, quien ha apostado por "revertir" esta situación. "No es una reivindicación solo del PSOE y de Cs, sino que también lo planteó en su día el PP", ha recordado.*EXPULSADOS DE VOX EN LA CONSEJERÍA DE CULTURA

En cuanto al Gobierno de coalición con Ciudadanos, cree que debe de poner por encima de todo a los ciudadanos. "Si pensamos solo en cuestiones partidistas, mal vamos, sobre todo con la pandemia que hay", según Serrano. En cambio, cree que si ponen a los ciudadanos en primer plano les irá "mejor".

Al ser preguntado por la posibilidad de que la diputada expulsada de Vox, María Isabel Campuzano, ocupe la Consejería de Educación y Cultura, Serrano ha advertido que este sector "es un elemento fundamental porque sirve para animar a nuestros artistas, gente que aporta muchísimo: educación, conocimiento...".

A su parecer, "es una cosa muy seria y no se puede tomar a la ligera". Por ello, cree que el hecho de que Campuzano pueda estar como consejera, "sabiendo las ideas que maneja en su cabeza, es un gran error y el mundo de la cultura se puede ver muy resentido, no solo a nivel de eventos culturales, sino con el 'pin parental' en los colegios, entre otras cosas".

En su opinión, los expulsados de Vox "plantean una cultura de hace siglos, no vanguardista ni moderna, y eso no puede ir bien".

"En el momento en el que la pandemia nos deje hacer más, vamos a apostar mucho por la cultura porque genera dinamismo, riqueza, que nos visiten y que nuestros hosteleros, tan maltratados, puedan salir del bache", ha aseverado a este respecto.

"SI HAY QUE RESCATAR A ALGUNAS PERSONAS, SE HARÁ"

En cuanto al impacto económico de la crisis sanitaria, Serrano ha garantizado que su Equipo de Gobierno no se propone solo ayudar a la población. "Si hay que llegar al rescate de algunas personas se hará, por supuesto, con los medios del Ayuntamiento, que son bastantes", ha subrayado.

"No podemos dejar a nadie atrás", según Serrano, quien se propone rescatar "a todos los que están sufriendo en sus carnes los problemas de la pandemia". Por ejemplo, explica que hay gente que ha perdido su trabajo o que no puede llegar a fin de mes y, en su opinión, "es de justicia" atenderles. "Los murcianos somos un pueblo agradecido al que le gusta dar", según el alcalde, quien se pregunta "cómo no le vamos a dar a los que peor los están pasando".

En cuanto a la población que vive en las pedanías, ha reconocido que para él es importante acabar con las desigualdades en la medida en la que él pueda. "Tenemos un problema de movilidad y es acuciante tomar la iniciativa", según Serrano, quien estima "importante" conectar adecuadamente el centro con las pedanías y las pedanías entre sí para que la gente "tome menos su coche particular".

"Pero también hacen falta bibliotecas o centros polideportivos, entre otras infraestructuras", ha destacado Serrano. Además de ahorrar dinero, con un adecuado transporte "se puede ahorrar polución", según el alcalde, quien ha explicado que para él es prioritario atajar este problema.

"Hay que apostar por ese transporte limpio y ecológico", ha añadido. En dos años, su intención es "sacar adelante" los proyectos que tiene en mente su Equipo, pero "siempre priorizando".

En su opinión, "se nos presenta la gran oportunidad con el soterramiento de las vías, y ya tenemos un tramo completamente soterrado". Este hecho, a su juicio, "nos debe generar la transformación del municipio en otro mucho más activo, acogedor y moderno". Serrano ha afirmado que el soterramiento "no solo va a afectar a la zona sur, sino al conjunto del municipio", y ha querido reconocer "a los vecinos de la zona sur" su lucha.

Ha reconocido que muchas de las cosas que ha hecho el anterior Equipo de Gobierno "están bien", y ha puesto como ejemplo los carriles bici, pero cree que "deben servir para moverse adecuadamente y conectar la ciudad con las pedanías".

También ha puesto en valor el proyecto Murcia Río. "No somos ilusos ni revolucionarios, vamos a continuar con esos proyectos que pueden cambiar la fisionomía de la ciudad", según Serrano, quien ha lamentado que el PP "ha vendido mucho lo que iba a hacer y muchas veces una misma cosa, diez o doce veces".

"No puede ser que el complejo de Monteagudo arqueológico lleve un año y medio sin hacer nada; para mí, esto es vender humo", según Serrano, quien se propone no publicitar una misma cosa muchas veces, sino "hacerlo una vez y, la siguiente, ponernos a trabajar y a hacer cosas", ya que "no todo puede quedar en barbecho".