Paz Padilla vuelve al plató de 'Sálvame' tras recuperarse del coronavirus y emociona a Lydia Lozano con su relato

Hace unas semanas Paz Padilla anunciaba que padecía Covid-19 y que incluso había tenido que estar ingresada unos días porque se le había complicado la enfermedad.

"Los primeros días la verdad es que fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá, pero bueno. Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una presión en el pecho y me costaba respirar", confesaba la presentadora.

Afortunadamente, pese a que tuvo que estar ingresada en el hospital, Paz ya está recuperada y lista para volver plató de Sálvame. Hoy ha vuelto a plató y sus compañeros la han recibido con cariño. "¡Ya estoy aquí, ya estoy Covid free!", exclamaba Padilla.

Pese a que ya está recuperada, la conductora de Sálvame ha perdido seis kilos y ha afirmado que no se esperaba que la enfermedad la afectase tanto, teniendo en cuenta que es una persona joven y sin patologías previas.

Mientras Paz hablaba de su experiencia, Lydia Lozano salía llorando de plató seguida por Kiko Hernández. La colaboradora perdió a su hermano por Covid-19 hace tan solo unos días. "Quería contar cómo lo he vivido yo para que la gente se conciencie de que esto es algo serio, pero siento que Lydia esté así", ha expresado Paz.

Durante los días de su ausencia, Carlota Corredera ha sido la encargada de sustituir tanto a la gaditana en Sálvame, como a Jorge Javier Vázquez en la presentación de la docuserie de Rocío Carrasco.