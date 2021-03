Ibanat refuerza su acción en Semana Santa con 30 personas para vigilar áreas recreativas y zonas de acampada

En una nota de prensa, la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio ha explicado este miércoles que hasta el 6 de abril, 30 personas repartidas en diez zonas se encargarán de garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, en previsión del aumento de afluencia debido a los días festivos.

Además del refuerzo de personal, Ibanat ha contratado un servicio de vigilancia nocturna para las zonas de acampada que gestiona en Lluc. De estas tres instalaciones, dos aumentarán la capacidad de cabida de usuarios. Así, Sa Font Coberta pasará de 121 plazas a 190 y Marjanor, de 90 a 140.

Las tareas que se llevarán a cabo consistirán, esencialmente, en el control de aforo de los espacios, la gestión de permisos y reservas, desinfección de los espacios y retirada de residuos. La Conselleria ha destacado que el Ayuntamiento de Bunyola ha decidido, debido a la gran afluencia en las últimas semanas, clausurar el área recreativa de Caubet durante estos días festivos.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha agradecido el trabajo al personal de Ibanat y a los Agentes de Medio Ambiente, "que realizan un trabajo ingente e imprescindible para garantizar que el uso público del medio natural no ponga en riesgo la conservación de los espacios".

Mir ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha recordado que "el disfrute del medio natural es un derecho que desde la Conselleria tenemos el deber de garantizar, pero como sociedad tenemos la responsabilidad colectiva de disfrutarlo con sentido común, dejando la menor huella posible".

Hay que recordar que la normativa sanitaria se aplica igualmente en las áreas recreativas y zonas de acampada. Así, en las mesas de las áreas recreativas podrá haber un máximo de seis personas de dos núcleos de convivencia diferentes. A pesar de ser exterior, se tendrá que utilizar la mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo.

Respecto a las zonas de acampada, y de acuerdo con la normativa vigente, cada tienda puede estar ocupada únicamente por un núcleo de convivencia.

En cuanto al uso del fuego, si no se indica el contrario, está permitido, pero se tiene que hacer en los fogones habilitados. Igualmente, las mesas para comer no se pueden reservar y se tiene que tener en cuenta que, aquellas destinadas a personas con movilidad reducida, solo se podrán ocupar si no hay gente que las necesite.