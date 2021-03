Les experiències dels sanitaris protagonitzen la nova sèrie d'À Punt, 'Crònica mèdica'

Les experiències d'un metge d'atenció primària als Ports, una unitat de transplantaments a Alacant o els intensivistes del Clínic de València formen part dels relats de la nova sèrie documental d'À Punt, 'Crònica mèdica', que s'estrena dilluns que ve, 5 d'abril, en la televisió pública.

Els sis episodis d'aquesta producció de Barret Films es conformen com a sis nous números de la 'Crònica mèdica' que va publicar a principis del segle XX el doctor Peset Aleixandre. El projecte va nàixer fa tres anys, i van començar els rodatges al setembre del 2019, mesos abans de l'esclat de la pandèmia. La sèrie abasta fins a aquest mateix mes de març, amb la vacunació front al coronavirus.

No obstant això, la sèrie no se centra únicament en la pandèmia. Segons un dels directors de la sèrie, Vicent Peris, l'audiovisual "explica la sanitat malgrat el coronavirus", encara que sí té un lloc destacat.

De fet, l'altra directora, Clàudia Reig, ha explicat que l'últim capítol, un poc més llarg que la resta, narra l'última onada d'aquest hivern des del punt de vista de l'UCI i es trasllada al "punt de vista d'uns professionals que estan molt cansats".

Precisament, Reig ha explicat que el rodatge ha generat un gran volum de continguts, ja que han sigut 18 mesos. Açò ha fet que el documental es conceba com a un producte transmèdia i que compte amb un lloc web amb continguts addicionals, així com un canal de Telegram i un compte d'Instagram.

Segons ha detallat Peris, la sèrie segueix diversos professionals i explica les seues experiències, així com el tracte amb els pacients. També durant la pandèmia, quan "va costar convéncer la Conselleria" perquè els deixaren acompanyar-los. No obstant això, "s'havien d'explicar" els moments en els quals la Sanitat s'ha vist "tensionada". "Quan les coses no estan ben fetes, es veu, es queixen i es denuncien", ha manifestat.

En la roda de premsa han participat dos dels professionals que apareixen en la sèrie documental: Amparo Gisbert, de la Unitat de Suport a les Cures Pal·liatives del Clínic de València, i Nel·lo Monfort, metge de família de Morella. Gisbert ha defés que la sèrie "posa en valor tot el treball que es fa des de la sanitat pública", mentre que Monfort ha posat en valor que es mostra una forma de l'atenció primària "molt desconeguda".

Dilluns, En À Punt

La sèrie s'emetrà a partir del 5 d'abril cada dilluns durant sis setmanes. Segons ha indicat el director de programació i continguts, César Martí, també es preveu que alguna de les històries es tracten també en altres espais, com els informatius o el magazín vespertí 'Bona Vesprada'.

Per la seua banda, el director d'À Punt, Alfred Costa, ha destacat que amb la sèrie, pretenen "acostar-se al personal sanitari" i "humanitzar la sanitat posant-la en valor" mitjançant un relat "íntim, encertat i proper" que "sorprendrà". També ha agraït a l'anterior directora de l'ens, Empar Marco, per apostar per aquest projecte "molt abans".