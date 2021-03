José Luis Iglesias Riopedre, en libertad condicional

La decisión se produce horas después de que Fiscalía informase a favor de la puesta en libertad condicional de Riopedre "por razones humanitarias, en base a un reciente informe forense. Fiscalía también desistió de su recurso en contra de la clasificación en tercer grado penitenciario del exconsejero.

En el auto se recoge ese informe, del que se desprende que se ha producido un agravamiento en el estado de salud tanto físico como psíquico del interno, con un pronóstico de evolución desfavorable.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se le recuerda que tiene que cumplir una serie de condiciones tras concederle la libertad condicional, como observar buena conducta y mantener el pronóstico de inserción social favorable, residir en un domicilio determinado, recibir los tratamientos médicos que le sean pautados y aportar informes médicos acreditativos de su evolución.

La decisión del juzgado llega después de que el propio Riopedre le remitiese un escrito en el que pide perdón. "Me dirijo a ustedes con el único fin de pedir perdón por mis errores cometidos en el pasado, cuando ejercía como Consejero de Educación del Gobierno de Asturias", señala.

"Me reitero que dicho perdón se lo pido a todas las perasonas que pude perjudicar de uno un modo u otro, por todo el daño cometido. Mostrar mi arrepentimiento, y no solo a las personas que he podido perjudicar, sino a la sociedad en general", añadía.

"No puedo volver atrás para cambiar las cosas, pero a día de hoy y desde hace ya bastante tiempo, estoy concienciado y seguro que hubiera hecho las cosas de otra manera. Les ruego que me puedan perdonar y creanme de todo corazón mi verdadero arrempetimiento . No me quiero victimizar al dirigirme a ustedes con estas palabras pero desearía que me concedan que el tiempo que me queda de vida, lo pueda pasar junto a mi esposa e hijos", escribió también el exdirigente asturiano.