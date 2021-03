Lucía se defiende de las críticas por su relación con Isaac: "No siempre me siento orgullosa de lo que hago"

El lunes pasado, en el debate de La isla de las tentaciones, se desvelaba hacia el final del programa que Isaac y Marina no estaban juntos y que este había tenido algo con la tentadora Bela y con Lucía, amiga de Marina durante la grabación del programa.

Lucía confesó en el plató de Telecinco que llevaba meses sintiendo cosas por Isaac. "Enamorada no, pero me di cuenta de que me gustaba. No lo veía, pero llevo aguantando ocho meses sentimientos, no calentones, que es la diferencia", afirmaba delante de su compañera Marina.

Ambas han roto su amistad, se han dejado de seguir en Instagram y, por su parte, Marina tampoco sigue a Isaac. Durante el programa desvelaban que Marina se había ido a vivir con el "lobo" durante un mes, pero la cosa no había salido bien.

Al parecer él se cansó de ella y sin mediar muchas palabras la dejó, supuestamente, para ir a Cádiz a ver a Lucía. Esta última, que era uno de los personajes más queridos del reality ha visto cómo su popularidad se ha dado la vuelta y ha querido compartir un mensaje a través de sus stories de Instagram, fruto de los comentarios de odio y quejas que ha recibido por parte de fans del programa.

Palabras de Lucía contra las críticas recibidas. LUCIASAR94 / INSTAGRAM

Lo cierto es que la gaditana reconoce que no lo ha hecho bien y se avergüenza de su comportamiento, ya que su relación con Marina era muy estrecha. Ahora, las imágenes de Lucía e Isaac en la piscina de Villa Playa, más cerca que nunca, han tomado otro sentido para los espectadores y concursantes del programa de telerrealidad.

Por su parte, Marina, también ha compartido un comunicado a través de su perfil de Instagram, en el que daba las gracias por el apoyo y los mensajes de ánimo que está recibiendo.

Habrá que esperar a esta noche para ver qué tiene que decir Isaac de todo esto y si su relación con Marina se ha acabado definitivamente y está dispuesto a empezar otra con Lucía o no.