Las carreteras murcianas registran once fallecidos en accidentes de tráfico en 2021, dos más que el año pasado

Los accidentados en las carreteras regionales fueron en un 72% de hombres, el 55% eran conductores y la edad media se situó en 43 años. El 60% de los obligados a utilizar cinturón no hacían uso del mismo (diez conductores y pasajeros seis no hacían uso del cinturón en el momento de sufrir el accidente). Los días con más fallecidos fueron los fines de semana, con un 82% de accidentados de viernes a domingo.

Además, el 45% fallecieron en vías convencionales, el 45% en autovías y el 10% en otro tipo de vía (camino vecinal).

Respecto a la ubicación de los accidentes, cabe destacar que el 70% de la accidentalidad se concentra en los municipios de Cartagena, Mazarrón y Los Alcázares, reforzándose la vigilancia del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la zona del litoral.

El 50% de los accidentes fueron por salida de la vía, el 20% por colisión, el 20% por otro tipo de accidente y el 10% por atropello.

En cuanto a las vías urbanas, las mismas fuentes han señalado que en lo que va de año no se ha registrado ninguna víctima mortal. En 2020, durante el primer trimestre, perdieron la vida tres personas en vías urbanas (un conductor de motocicleta y dos peatones).

NUEVA CAMPAÑA DE TRÁFICO

La Dirección General de Tráfico lanza una nueva campaña de divulgación en medios sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, en un momento en el que los indicadores están mostrando un menor uso del mismo.

En 2020, con datos de accidentes ocurridos en vías interurbanas a 24 horas, el porcentaje de fallecidos en turismo y furgoneta que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad se incrementó del 22% al 26%. En 2021 en la Región el no uso de cinturón en víctimas mortales se ha elevado al 60%.

En la última campaña de vigilancia del uso del cinturón, que la DGT llevó a cabo entre el 8 y el 14 de marzo, la cifra de conductores que no lo llevaban puesto en vías interurbanas ascendió a 216, lo que supone un 1,24% del total de controlados.

La campaña, anunciada el pasado jueves por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, se podrá escuchar en las distintas emisoras de radio y ver en televisión, digital y redes sociales (#PareceCosaDelPasado). Tiene como objetivo afianzar la idea de que su uso es el mejor seguro de vida cuando se viaja en coche.

Para ello, la DGT recupera un anuncio que emitió en televisión en el año 1973 y en el que se decía: "Por su seguridad use el cinturón de seguridad"; un mensaje que parece cosa del pasado, pero que no lo es, ya que después de casi 50 años Tráfico tiene que seguir insistiendo en la importancia de su uso porque en el siglo XXI uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico no lo llevaba puesto en el momento del siniestro.

Esta acción de concienciación se lanza en una Semana Santa atípica y en la que no se producirán desplazamientos de largo recorrido.

Las restricciones de cierre perimetral harán que los desplazamientos sean cortos y circunscritos a la provincia o a la comunidad autónoma, dependiendo de los casos, pero no por ello ausentes de riesgo. De hecho, el pasado 19 de marzo, en el que también hubo cierres perimetrales en aquellas comunidades en las que este día era festivo, se convirtió en la segunda jornada del año con mayor cifra de fallecidos (nueve personas perdieron la vida en las carreteras, dos de ellos en la Región de Murcia).

Con esta campaña, Tráfico quiere recordar la importancia de no bajar la guardia en estos desplazamientos cortos, comenzando con la obligación de ponerse el cinturón de seguridad y continuando con la adopción del resto de comportamientos correctos y respetuosos en la carretera.

SEGUNDO AÑO SIN OPERACIÓN ESPECIAL

Aunque este año tampoco haya una operación especial de Semana Santa tal y como se conoce, los Centros de Gestión de Tráfico de los que dispone la DGT en todo el territorio nacional que están operativos las 24 horas del día los 365 días al año, podrán establecer, en caso de que sea necesario, las medidas de gestión y ordenación de la circulación pertinentes. Es previsible que en la Región los desplazamientos intraprovinciales sean numerosos, concentrándose en desplazamientos cortos a segundas residencias y a zonas de ocio.

Además, debido a la ausencia de desplazamientos de largo recorrido y a un menor volumen de tráfico, la DGT ha levantado las restricciones que habitualmente realizaba en estas fechas a vehículos pesados, vehículos especiales y pruebas deportivas.