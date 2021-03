Salud pide a ayuntamientos que eviten aglomeraciones y controlen el origen de autocaravanas

Así lo ha apuntado en declaraciones remitidas a los medios tras participar en la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El consejero, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, se ha dirigido también a las autoridades locales ante las fechas que vienen por delante para advertir de un mayor riesgo de interacción social y aglomeraciones.

De este modo, sostiene que los ayuntamientos deben tener eso en cuenta, toda vez que son los que "conocen mejor" las situaciones locales para ver si hay que hacer "algún tipo de restricciones", por ejemplo, en aquellos lugares a los que llegan autocaravanas, para que no lleguen personas que "no deben saltarse el cierre perimetral" de la comunidad y evitar aglomeraciones si es que el aforo en esos lugares "no es el adecuado".

Pablo Fernández Muñiz ha incidido en la llegada de la cuarta ola, para concienciar de la importancia de las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios, al tiempo que ha destacado que se seguirá haciendo "un gran esfuerzo" de vacunación en las próximas jornadas festivas, con especial atención a las personas más vulnerables.