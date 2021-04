La simulación que te permite conducir el barco Ever Given por el canal de Suez

Todos sabemos que conducir un barco no es tarea fácil, y más si se trata de un barco de 400 metros por un canal tan estrecho como es el Suez. Desde la CNN han creado un juego que simula la conducción de un barco similar, por no decir igual al de Ever Given pasando por el canal. La simulación permite ajustar la velocidad y dirección con el teclado.

Si te interesa saber cómo seria (más o menos) ser todo un conductor de un barco semejante, tienes el juego disponible en este enlace. El juego es completamente gratuito y online, no es necesario descargarse ninguna extensión. Disponible en este enlace, es un juego online gratuito, no necesita instalar nada.

Esta es una imagen del simulador del barco. CNN

El juego fue diseñado con la ayuda del Master Mariner Andy Winbow y el Capitán Yash Gupta, y el objetivo es sencillo, luchar contra los vientos laterales y evitar chocar contra los lados del canal. “Navegar por el Canal de Suez es una hazaña complicada y de mucho estrés que requiere habilidades de pilotaje maestras. Para demostrarlo, trabajamos con el maestro marinero Andy Winbow y el capitán Yash Gupta para producir este pasaje simulado”, aseguraron los desarrolladores del videojuego.

En la vida real hay muchas variables que hay que controlar, como la profundidad del agua, la proximidad de los bancos, otros barcos que pasan y muchas otras condiciones climáticas como la visibilidad, aunque el juego no simula ninguna de estas variables porque resultaría poco divertido y terminaría siendo algo más como un entreno real.

Si bien las máquinas retroexcavadoras y los barcos remolcadores tardaron casi una semana para desencallar al buque Ever Given en el Canal de Suez, los expertos informáticos apenas demoraron 24 horas en poner en funcionamiento el simulador interactivo.

Aunque la simulación es sencilla, se trata de una buena idea para entender lo dificil que es conducir por ciertos lugares con titanes como el Ever Given.

