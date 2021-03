PSOE pide a equipo de gobierno a activar el plan Málaga Central ante "colapsos de tráfico" por Semana Santa

Según el socialista, "estamos viendo colas de hasta una hora para entrar en aparcamientos que se han convertido en ratoneras", mientras que el equipo de gobierno "se resiste a crear bolsas de aparcamientos disuasorios, conectados con el transporte público, para mejorar la movilidad en nuestra ciudad y hacer más sostenibles los desplazamientos de nuestros vecinos y vecinas, reduciendo además la contaminación por la gran afluencia de vehículos a motor".

"No todas las personas que van al centro de Málaga tienen que verse obligados a aparcar allí, sino que la solución pasa por la creación de aparcamientos disuasorios en los barrios, conectados con la red pública de transporte colectivo de la EMT y del metro", ha incidido, lamentando que "estos aparcamientos disuasorios aún no están proyectados por la falta de acción del equipo de gobierno y de la propia empresa Smassa".

En este punto, Quero ha animado "a tomarse en serio la contaminación del aire en el ambiente y a tomar medidas prácticas para evitar la concentración de gases contaminantes" a través de la iniciativa Málaga Central pero aplicándola en momentos puntuales del año.

Para el edil del PSOE, "la solución es sencilla, pero necesita de voluntad política. Hay que aplicar de manera urgente el Plan Málaga Central, el control del acceso de vehículos más contaminantes en lugares con alto índice de concentración de gases, permitiéndolo a los autobuses públicos y a aquellos que acrediten su bajo índice de emisión de gases nocivos, siempre en momentos puntuales de mayor concentración de personas, promoviendo la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad".

"En el caso de Málaga, estudios recientes avisan como en los últimos 30 años, la media de la capital se ha elevado en 1,3 grados. Esta subida es superior a la de otros países y sitúa a Málaga por encima del aumento a nivel global para el mismo espacio temporal", ha explicado Quero, al tiempo que ha insistido en un comunicado en que "debemos dar solución de manera urgente a los extraordinarios problemas de movilidad que sufre nuestra ciudad en fechas concretas".

También Quero ha expresado que esta iniciativa Málaga Central "no sólo nos ayudará a evitar la concentración de gases contaminantes en nuestra atmósfera en momentos puntuales", sino que ayuda "a controlar también el aforo en el centro y evitar colapsos en las bocas de los aparcamientos públicos en momentos puntuales de nuestro calendario festivo, caso de la Semana Santa".

Todo ello, ha dicho, "conectado con una red de paradas de autobuses de la EMT, que circularán por carriles BRT (Bus Rapid Transfer), además de acceso cercano a las estaciones de metro de Málaga.

"Málaga tiene un problema de movilidad cuando no ofrece alternativas de transporte adecuadas para que las personas lleguen al centro", ha lamentado y ha añadido que "el alcalde, Francisco de la Torre, no ha puesto las luces largas, los aparcamientos son ratoneras y el Ayuntamiento aún no ha puesto en marcha medidas para incentivar el uso del transporte público para llegar al centro de Málaga. No hay altura de miras ni planificación en el área de Movilidad".

Quero ha reiterado que "llevamos más de dos años pidiendo a De la Torre y al área de Movilidad el diseño de itinerarios alternativos para garantizar la eficacia y la fluidez del transporte público de viajeros en días de máxima afluencia y eventos de especial interés para la ciudad, además del impulso de transporte lanzadera desde los barrios para mejorar la frecuencia de llegada a las paradas. Hasta el momento, sólo tenemos la callada por respuesta".

"El objetivo es claro, trasvasar pasajeros del modo de transporte más ineficiente, como el vehículo privado, a otros modos más eficientes, como el transporte colectivo de viajeros, la bicicleta o caminar".

Por contra, ha continuado, "el equipo de gobierno se afana en tratar al coche como protagonista en la ciudad, con una ordenanza de movilidad que obliga a ciclistas y usuarios de patinetes a compartir espacio con el tráfico pesado, poniendo en claro peligro su vida", ha manifestado Jorge Quero en referencia a los carriles 30.

"La inexistencia de un Plan Especial de Movilidad en días de máxima afluencia convierte además a Málaga en una ciudad vulnerable e incapaz de abordar la concentración de visitantes en días concretos, a los que se suman las deficiencias habituales en materia movilidad en la ciudad".

El PSOE defiende que "el Plan Málaga central ofrece una solución alternativa al tráfico contaminante, sobre todo en el centro. Esto no es un modelo de futuro, como nos han demostrado ya muchas ciudades europeas. Es un modelo de movilidad sostenible del presente, que debería estar implantado ya en una ciudad como Málaga".

Para el concejal del PSOE, "el problema radica principalmente en este equipo de gobierno, en quienes dirigen el área de Movilidad, José del Río como concejal responsable y el alcalde en última instancia, que tiene una mentalidad de los años 60. Si tienen la mente en la época de Sor Citröen es lógico que impidan avanzar a Málaga hacia la movilidad sostenible real".