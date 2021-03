Ainhoa y Ana viven atemorizadas al estar rodeadas de vecinos okupas. Madre e hija se compraron ilusionadas un nuevo en septiembre de 2020 hasta que su sueño se vio truncado al descubrir que prácticamente todo el edificio estaba ocupado. Las propietarias llevan siete meses sufriendo insultos y amenazas, algunas cumplidas, por parte de estos okupas.

La hija ha explicado este miércoles a las cámaras de Espejo público que duerme con un bate de beisbol por miedo y que la madre quiere salir a la calle cuchillo en mano para poder defenderse. El programa ha enviado a un equipo hasta el edificio ocupado para conocer la situación en la que viven las denunciantes.

La reportera y el cámara han intentado hablar con los okupas para conocer su versión y solo han recibido insultos y amenazas. "Nos han dicho literal que nos iban a cortar el cuello si no nos íbamos, que bajáramos la cámara, también que nos iban a pagar una paliza y, literal, que nos iban a reventar", ha explicado la reportera de Espejo público. Por si esto no fuera suficiente, los agresores han asegurado a los periodistas que no son okupas y que Ainhoa, la denunciante, es una mentirosa.

📲 Duermen con un bate de béisbol por miedo a los okupas: "Mi madre ha querido salir hasta con cuchillo para que no nos pase nada"https://t.co/ozF3Lem1UR — Espejo Público (@EspejoPublico) March 31, 2021

Justo después, algunos vecinos han llamado a las autoridades y ha aparecido un coche de la Guardia Civil para intentar calmar los ánimos. "Se oye bronca, ¿no?", preguntaba la presentadora Lorena García desde plató. La reportera ha explicado que los agentes estaban intentando hablar con uno de los okupas para que el incidente no vaya a más.

El colaborador Diego Revuelta, muy molesto, ha animado a su compañera a interponer una denuncia frente a las amenazas que ha recibido, además, la reportera contaría con el testimonio de su entrevistada. Al parecer, la periodista de Antena 3 es una habitual en casos de desocupación y en este directo ha comentado: "De verdad que he pasado miedo. Estaba con mi compañero y yo, personalmente, he pasado miedo y le he dicho, 'por favor baja la cámara'. Son amenazas graves y estaba muy muy alterado".