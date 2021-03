AECC señala la "inequidad" en programas de cribado de cáncer de colon y pide que se mantengan a pesar de la pandemia

"La paralización y ralentización de los programas de cribado están retrasando el diagnóstico de los cánceres de mama, colon y cérvix lo que aumenta las posibilidades de detectar la enfermedad en estadios avanzados", afirman a través de un comunicado de prensa.

En el Plan COVID-Cáncer, aprobado unánimemente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 24 de febrero, ya se contempla la necesidad, no solo de mantener los programas de cribado, sino de implementar otras 12 medidas entre las que se encuentra analizar en profundidad el impacto real del COVID en los pacientes con cáncer.

Los programas de cribado se incorporaron a la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2013, aunque en la Comunidad de Autónoma de La Rioja se llevaban desarrollando desde 2010. "Su implantación ha sido desigual a lo largo de estos años generando inequidades en España. Así había personas que no podían acceder a un programa de cribado, y por lo tanto tenían mayores posibilidades de detección precoz, solo por el hecho de vivir en una Comunidad u otra", afirman desde la AECC.

Los últimos datos obtenidos antes de la pandemia son los proporcionados por la Red de Cribados de Cáncer del año 2017 donde sólo el 44,5% de los casi 12 millones de personas en edad de riesgo (entre 50 y 69 años) estaban cubiertas por un programa de cribado de cáncer colorrectal. El impacto de la pandemia no está medido y, tal y como se contempla en el Plan COVID-Cáncer, es necesario tener este análisis para conocer el escenario real en las distintas Comunidades Autónomas.

El cáncer es la primera causa de muerte prematura entre los 30 y los 69 años, franja en la que incluye las personas en edad de riesgo de desarrollar un cáncer de colon. De ahí la importancia de que los programas de cribado de cáncer de colon sean accesibles a toda la población por capacidad de reducir la morbimortalidad por este tipo de tumor.

La AECC defiende que todas las personas de riesgo medio, es decir, entre 50 y 69 años tienen derecho a participar en esta medida preventiva. Este derecho solo estará garantizado cuando los programas de cribado poblacional alcancen una cobertura, esto es, que se reciba una invitación a participar, cercana al 100%.

Ramón Reyes, presidente de la AECC señala que "todas las personas deben tener las mismas oportunidades frente al cáncer y estas oportunidades comienzan por garantizar el derecho a participar en programas de cribado. De ahí que sea esencial que se mantengan los programas de cribado de cáncer de colon a pesar de la pandemia".

Para conseguir el verdadero impacto positivo de los programas de cribado es necesario alcanzar una participación de la población diana superior al 65%.

CÁNCER DE COLON Y PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL

Según el Observatorio del Cáncer AECC, el cáncer de colon es el de mayor incidencia en España, por delante de mama o próstata, con 38.790 casos diagnosticados en el 2020. Se trata además del segundo tipo de cáncer que más muertes causa al año en España. En el 2020, 15.778 personas fallecieron a causa de un cáncer de colon. La buena noticia es que el cáncer de colon, junto con el de mama y cérvix, es uno de los tres que se puede detectar precozmente.

De ahí la importancia de los programas de cribado poblacionales que tienen como objetivo reducir la morbilidad o mortalidad prematura asociada a esta enfermedad y mejorar su pronóstico. De hecho, este tipo de tumor tiene diferencias muy importantes en la supervivencia media a 5 años dependiendo del estadio del diagnóstico, pasando de un 90% en un estadio A (inicial o localizado) a menos de un 8% en un estadio D (avanzado con metástasis).

Durante la primera ola de la pandemia se suspendieron todos los programas de cribado si bien se observa que la actividad se está retomando a diferentes ritmos, pero con todas las medidas de seguridad. No obstante, no hay datos del impacto del COVID en los programas de cribado y no se sabe la cobertura actual en España.

EN LA RIOJA

En La Rioja en el año 2020, según datos recogidos en el Observatorio del Cáncer AECC, se diagnosticaron 2.033 nuevos casos de cáncer de los cuales 283 fueron de tipo colorrectal.

Pese a que, a nivel nacional la franja de edad para participar en el programa preventivo de detección del cáncer colorrectal es la comprendida entre 50 y 69 años, en La Rioja se amplía hasta los 74 años.

Así mismo, en La Rioja el estado de implementación de los programas poblacionales de cribado es total, es decir, el 100% de la población entre 50 y 74 años tiene acceso a ello, pero la participación es solo del 60%.

Las personas enfermas y sus familias son el centro de la actividad de la AECC, y por ello estar a su lado durante todo el proceso de la enfermedad su razón de ser. Desde la AECC en La Rioja prestan gratuitamente atención social y psicológica, ofrecen ayudas económicas para sufragar gastos derivados de la enfermedad, alojamiento en pisos y residencias de acogida para las personas que deben trasladarse por motivos médicos, préstamo de material ortoprotésico (sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, muletas, pelucas...), cursos de deshabituación tabáquica, voluntariado, grupos psicoeducativos, talleres de ocio...

En la AECC en La Rioja se han reinventado atendiendo a pacientes y familiares a través de viodeollamada, y en el año 2020 pese a las restricciones sanitarias, el departamento de psicología ha atendido a más de 400 nuevos pacientes, y otros 169 han precisado atención social. Además, se han concedido un total de 17 ayudas económicas alcanzando un importe de 29.850€ y casi 2.500 personas han participado en programas de prevención.

En el pasado año, la junta provincial de La Rioja de la AECC atendió a 114 pacientes con cáncer de colon, de los cuales 91 han precisado atención psicológica. En este sentido se han realizado 8 préstamos de material ortoprotésico, y 2 ayudas económicas con un importe total de 3.540€.

ACTIVIDADES PARA EL 31 DE MARZO

Para concienciar a la población sobre la importancia de participar en los programas de cribado, la AECC en La Rioja colocará 11 mesas informativas en las principales calles de la ciudad de Logroño (Gran Vía, San Antón, Portales, Avda. de la Paz, Espolón, Plaza 1º de Mayo, Jorge Vigón, Centro Comercial Berceo y Parque Rioja) y su comarca (Alfaro, Arnedo, Calahorra, Nájera y Santo Domingo), en las que se entregarán piezas de fruta y folletos informativos sobre la prueba de sangre oculta en heces.

Además, a las 19,00 horas en la sede riojana (calle Lardero, 11 bajo), se impartirá una charla de prevención psicosanitaria, con aforo reducido, pero a la que los interesados se podrán conectar a través de la aplicación Cisco-Webex. Para inscribirse, el teléfono de contacto es 941 24 44 12.

En esta charla participará el Dr. Ramiro Carreño, Médico especialista en Aparato Digestivo del Hospital San Pedro y del Hospital Quirónsalud de Vitoria, y Belinda Sampedro, psicooncóloga de la AECC en La Rioja.